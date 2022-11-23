«Аризона» хочет получить за Чикрана 2 выбора в 1-м раунде драфта и молодого игрока (TSN)

Пьер ЛеБрюн рассказал о ситуации с возможным обменом защитника «Аризоны» .

«Цена высокая, и я думаю, что важно понять, почему «Койотис» хотят получить 2 выбора в первом раунде плюс молодого игрока в такой сделке.

Во-первых, я думаю, что Билл Армстронг посмотрел на ситуацию с , за которого «Анахайм» выручил выбор в 1-м раунде и еще два во 2-м. Это при том, что игрок был старше и вскоре мог выйти на рынок. В итоге он отправился в «Бостон», где и подписал контракт.

Кроме того, была сделка с участием , где «Чикаго» получил 2 выбора в 1-м раунде из-за его дешевого кэпхита. Чикран молод, у него выгодные условия контракта.

Также можно вспомнить, что сама получила от «Колорадо» за Дарси Кюмпера выбор в 1-м раунде, в 3-м (он был условным, «Колорадо» должен был выиграть Кубок Стэнли, а Дарси – сыграть 50% матчей – прим. Sports.ru) и молодого игрока», – сказал инсайдер TSN.

Соглашение 24-летнего Чикрана с «Койотис» с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2024/25. Игрок восстановился после травмы и вчера сыграл впервые в сезоне.

В общей сложности 16-й номер драфта НХЛ-2016 провел в лиге 338 матчей и набрал 142 (53+89) очка при общей полезности «минус 46».