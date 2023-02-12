Шевченко о «Ладе» и КХЛ: «Они «гарантируют» очень маленький бюджет и говорят – сначала примите, а потом претензии по арене. Ужасно возвращаются»

рассказал, что у «Лады», собирающейся вступать в КХЛ, есть проблемы.

«Кстати, по «Ладе». По-прежнему у клуба проблемы. Тот бюджет, что они «гарантируют», очень маленький, его не хватит, чтобы быть серьезным клубом.

А, учитывая, как там дела делаются, то и подавно. Удивительная история с претензиями по арене. Клуб говорит, ну вы нас сначала примите в КХЛ, а потом мы начнем делать.

У лиги другая позиция. Вы же в курсе, что там «Ладья» даже играть не может, ее постоянно штрафуют за нарушения, но в Тольятти штрафы не платят.

Короче, ужасно возвращается Тольятти в . Может быть, не стоит им», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.