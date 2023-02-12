Шевченко о «Ладе» и КХЛ: «Они «гарантируют» очень маленький бюджет и говорят – сначала примите, а потом претензии по арене. Ужасно возвращаются»

Теги Лада КХЛ Лада-Арена ВХЛ Алексей Шевченко деньги Хоккей

Алексей Шевченко рассказал, что у «Лады», собирающейся вступать в КХЛ, есть проблемы. 

«Кстати, по «Ладе». По-прежнему у клуба проблемы. Тот бюджет, что они «гарантируют», очень маленький, его не хватит, чтобы быть серьезным клубом.

А, учитывая, как там дела делаются, то и подавно. Удивительная история с претензиями по арене. Клуб говорит, ну вы нас сначала примите в КХЛ, а потом мы начнем делать.

У лиги другая позиция. Вы же в курсе, что там «Ладья» даже играть не может, ее постоянно штрафуют за нарушения, но в Тольятти штрафы не платят.

Короче, ужасно возвращается Тольятти в КХЛ. Может быть, не стоит им», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале. 

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3 комментария

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Дмитрий9779
Ответ Антиполитпроект
Ну так давайте раскулачим 2 псевдоармейских клуба на госдотациях и Лада вам гарантирует нормальный бюджет и все огрехи с ареной устранит
https://youtu.be/MJCPQy7Xalc
Когда у них был бюджет 800 млн чёт ты не предлагал им поделиться с теми у кого он был 200.(до потолков)
+3
-1
+2
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Stanc_P
Стоит возвращаться. Ошибкой было выгонять Ладу из лиги, надо ее исправлять
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антиполитпроект
Ну так давайте раскулачим 2 псевдоармейских клуба на госдотациях и Лада вам гарантирует нормальный бюджет и все огрехи с ареной устранит
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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