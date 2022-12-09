Морозов о шансах «Лады» вернуться в КХЛ: «Пока туманно. Требуем, чтобы финансирование было на 3 года»
Алексей Морозов высказался о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.
Ранее стало известно, что тольяттинский клуб подал заявку на возвращение в лигу.
– Насколько шансы «Лады» велики?
– Пока что туманно. У нас есть дорожная карта, мы дали все требования, технический регламент, надо менять структуру арены. Мы разговариваем, ведем эту дорожную карту. Мы требуем, чтобы финансирование у «Лады» было на три года, чтобы оно соответствовало хорошему уровню команд КХЛ.
Есть время собрать полный пакет документов, чтобы вынести вопрос на совет директоров в марте. Работаем, не все документы оперативно нам приходят. По бюджету документов пока нет. Мы в процессе.
– Вы готовы играть в 23 клуба? Или нужна «Югра», например, чтобы добить четное количество?
– А как мы можем добить, если у людей нет инфраструктуры, нет финансов. У нас была практика игры с нечетным количеством клубов. Будем делать календарь, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Лада» уже выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.
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