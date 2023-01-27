«Лада» отправила финансовые гарантии для вступления в КХЛ

« » предоставила финансовые гарантии для вступления в КХЛ.

1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.

«Финансовые гарантии были нами отправлены. Весь пакет содержит в себе документы, подтверждающие структуру клуба согласно регламенту. Это первая команда, детско-спортивная школа, существующая у нас на 10 возрастов. Также это документы о наличии у нас соответствующего спортсооружения, мы предоставили договор на прошлый сезон и согласие арены на продление этого договора на следующий сезон.

Гарантии предусматривают, что бюджет соответствует финансовым требованиям. Эти финансовые средства у нас есть на три сезона, а не на один. Мы также предоставили информацию относительно продажи билетов и маркетинговой составляющей, весь пакет получился из порядка 17 позиций.

Мы допускаем, что у лиги могут быть вопросы по некоторым позициям, и мы готовы устранять недостатки. Очень благодарны лиге за терпение, потому как мы дважды просили отсрочку, и за то, что лига вошла в наше положение.

Остальные вопросы мы будем решать в рабочем порядке. Совет директоров в конце марта, но к началу марта мы должны отшлифовать все требования в рабочем порядке напрямую со специалистами лиги по каждому направлению нашего допуска. Будем с ними встречаться, что-то доводить, это наши рабочие моменты», – сказал генеральный директор клуба Александр Чеботарев.