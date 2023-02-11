Алексей Заварухин после 3:4 от «Торпедо»: «Ничего страшного не случилось. Шансы есть, «Спартак» будет бороться за выход в плей-офф»

высказался после матча против « » (3:4).

«Обидное поражение, но ничего страшного не случилось. Да, проиграли, но шансы есть, мы будем так же бороться за попадание в плей-офф.

Ключевым моментом сегодня стала игра в большинстве, которое мы должны были реализовывать, и третий пропущенный гол. Не сумели зацепиться за счет 3:2. Должны были поспокойнее сыграть, но побежали забивать еще. Надо было сыграть проще.

Третий матч «Спартака» в Нижнем Новгороде и третий главный тренер? Ожидал этот вопрос. Хотелось бы на него ответить сегодня победой, но в этом сезоне счет по матчам в Нижнем Новгороде 0-3», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

«Спартак» проиграл 6 из 7 последних матчей