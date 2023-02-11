Ротенберг после 4:5 от «Авангарда»: «Такой хоккей всем нужен, его надо анализировать. Надеемся, наша игра будет показана в омской школе тренеров»

Теги Авангард СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг надеется, что матч СКА с «Авангардом» будет показан в школе тренеров в Омске.

Клуб из Санкт-Петербурга уступил со счетом 4:5.

– Сегодня бабушка Дмитрия Яшкина впервые в жизни поддерживала его с трибун в КХЛ. Вы выпускник омской школы тренеров. Может быть, на матч пришел кто-то из руководства школы? Общались с ними после выпуска?

– Конечно, общался. Я сейчас сильно погружен в рабочие процессы, поэтому не общался накануне, но уверен, что многие представители омской школы тренеров сегодня были на матче.

Такой хоккей всем нужен. Его нужно смотреть и анализировать. Надеемся, наша игра будет показана в омской школе тренеров и на ее примере будут обучать. Стремимся к тому, чтобы нашу систему ставили всем в пример, – сказал главный тренер СКА.

Напомним, в 2019 году Ротенберг окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

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7 комментариев

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Александр Невский
Лучшее учебное заведение в России.
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Roman Schmidt
...и орден от Володи сразу,что там школа тренеров.Бери выше,Ромка
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Тибеникинс
А Вротенберга в зал хоккейной славы.....рядом с Тарасовым и Чернышевым😁😁
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J-12
система да, всем системам система. настоящая системная система. Игроки выполняют хорошо систему, как по системе
+3
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Кеша
Да что там в Омской школе . Во всех спортивных вузах страны и Северной Америки будут показывать хоккей от Ротенберга Р.Б. Все тренеры страны берите за образец систему Ротенберга .
+4
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Ыжык
Ещё один Омский полуфабрикат)
0
-1
-1
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Rodgeras
Он в школе ни разу не появлялся. И диплом ему почтой выслали. Клован.
+8
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+8
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