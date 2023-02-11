Ротенберг после 4:5 от «Авангарда»: «Такой хоккей всем нужен, его надо анализировать. Надеемся, наша игра будет показана в омской школе тренеров»

надеется, что матч СКА с « » будет показан в школе тренеров в Омске.

Клуб из Санкт-Петербурга уступил со счетом 4:5.

– Сегодня бабушка Дмитрия Яшкина впервые в жизни поддерживала его с трибун в . Вы выпускник омской школы тренеров. Может быть, на матч пришел кто-то из руководства школы? Общались с ними после выпуска?

– Конечно, общался. Я сейчас сильно погружен в рабочие процессы, поэтому не общался накануне, но уверен, что многие представители омской школы тренеров сегодня были на матче.

Такой хоккей всем нужен. Его нужно смотреть и анализировать. Надеемся, наша игра будет показана в омской школе тренеров и на ее примере будут обучать. Стремимся к тому, чтобы нашу систему ставили всем в пример, – сказал главный тренер .

Напомним, в 2019 году Ротенберг окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.