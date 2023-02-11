Роман Ротенберг: «В хоккее нужен инстинкт убийцы – это такая спортивная война. Нужно выигрывать каждое единоборство»

высказался после матча против « » (4:5).

«Мы хорошо начали. Было полное выполнение установки. Все три периода, в принципе, играли в высоком темпе обе команды. В Омске хорошие мастера. Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нужно поправить перед плей-офф.

СКА не хватило инстинкта убийцы? Да, можно так сказать. Где тонко, там и рвется. Будут сделаны выводы. Хорошие голы забили, играли по системе, площадка нам знакомая – 26 [метров], а не 28, как в двух предыдущих матчах.

Мы увидели нашу систему, которая здорово работает на площадке 26. Мы играли в свою игру, отлично контролировали шайбу, забили хорошие голы, но, видимо, нам нужно забивать еще больше, отнестись более внимательно к реализации, более агрессивно играть.

Давать пространство таким мастерам, которые играют в омском «Авангарде», это недопустимо. Где-то, как вы говорите, в хоккее нужен инстинкт убийцы – это такая спортивная война. Нужно выигрывать каждое единоборство, каждый микроматч. Где-то наши ребята сегодня допустили лишнего, поэтому будут сделаны выводы по составу», – сказал главный тренер .