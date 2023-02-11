Роман Ротенберг: «В хоккее нужен инстинкт убийцы – это такая спортивная война. Нужно выигрывать каждое единоборство»

Теги Авангард СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча против «Авангарда» (4:5).

«Мы хорошо начали. Было полное выполнение установки. Все три периода, в принципе, играли в высоком темпе обе команды. В Омске хорошие мастера. Мы допустили несколько индивидуальных ошибок, которые нужно поправить перед плей-офф.

СКА не хватило инстинкта убийцы? Да, можно так сказать. Где тонко, там и рвется. Будут сделаны выводы. Хорошие голы забили, играли по системе, площадка нам знакомая – 26 [метров], а не 28, как в двух предыдущих матчах.

Мы увидели нашу систему, которая здорово работает на площадке 26. Мы играли в свою игру, отлично контролировали шайбу, забили хорошие голы, но, видимо, нам нужно забивать еще больше, отнестись более внимательно к реализации, более агрессивно играть.

Давать пространство таким мастерам, которые играют в омском «Авангарде», это недопустимо. Где-то, как вы говорите, в хоккее нужен инстинкт убийцы – это такая спортивная война. Нужно выигрывать каждое единоборство, каждый микроматч. Где-то наши ребята сегодня допустили лишнего, поэтому будут сделаны выводы по составу», – сказал главный тренер СКА.

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10 комментариев

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Angryslon
Даже Боб Хартли, у которого Авангард играл действительно в "системный" хоккей, и то так часто слово "система" не произносил.
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Curry30
Какой же он позорник, как жаль что его никто не способен и не сможет выгнать из команды в обозримом будущем(((
+1
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heivani
Какая-то риторика пошла нездоровая в последнее время.То от одной/одних/,то от другого/других/.
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Ыжык
Я не спорю, сеа играет хорошо и заслуженно на первом месте. Но какую хрень несёт этот олигарх, поток сознания какой-то.
+3
-1
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oberkorn
У волшебника, у романа, все по честному, без обмана
+1
0
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yalyon
В хоккее нужен тренер, Рома, а не папенькин сынок, возомнивший себя экспертом
+7
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Maksmen1995
СЫстема
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Олег Кузнецов
Ответ Дмитрий
Рома посмотрел все интервью Пригожина
Рома ассоциируется с болонкой, естествено с инстинктом убийцы.)
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Кеша
Ооо, новая фишка . Пересмотрел голивудских фильмов и переиграл в World of Tanks. Детство в одном месте . Я представляю , как будет ржать хоккейное сообщество . Такого смешного персонажа отечественный хоккей еще не видел . Система на 26 метров , а не на 28 .
+8
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Дмитрий
Рома посмотрел все интервью Пригожина
+13
-2
+11
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