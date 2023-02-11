Яшкин о том, что Ротенберг накачивает СКА философией победителей: «Так и есть. Он нас настраивает, сам добавляет эмоций, достает их из нас»

высказался об игре под руководством тренера .

– Можно ли назвать Романа Ротенберга мощнейшим идеологом? Кажется, что он буквально накачивает команду философией победителей.

– Согласен, так и есть. Он нас каждый день настраивает, сам добавляет эмоций, достает их из нас.

– Но обратная сторона – болезненное восприятие любого поражения. Не страшно возвращаться в раздевалку после проигрышей?

– Я бы не сказал, что страшно. Но это тоже правильно – после каждого поражения обсуждать ошибки, это совершенно нормально.

Мы действительно играем на победу каждый матч, у нас нет такого, чтобы просто выйти поиграть. И такая тактика добавляет тех самых эмоций, – сказал нападающий .