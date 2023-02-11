Яшкин о том, что Ротенберг накачивает СКА философией победителей: «Так и есть. Он нас настраивает, сам добавляет эмоций, достает их из нас»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Хоккей

Дмитрий Яшкин высказался об игре под руководством тренера Романа Ротенберга.

– Можно ли назвать Романа Ротенберга мощнейшим идеологом? Кажется, что он буквально накачивает команду философией победителей.

– Согласен, так и есть. Он нас каждый день настраивает, сам добавляет эмоций, достает их из нас.

– Но обратная сторона – болезненное восприятие любого поражения. Не страшно возвращаться в раздевалку после проигрышей?

– Я бы не сказал, что страшно. Но это тоже правильно – после каждого поражения обсуждать ошибки, это совершенно нормально.

Мы действительно играем на победу каждый матч, у нас нет такого, чтобы просто выйти поиграть. И такая тактика добавляет тех самых эмоций, – сказал нападающий СКА.

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6 комментариев

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Геннадий Тимченко
Ответ J-12
так же фильмы про победителей
Походу Роман взял за ориентир речь Дориана Тайрелла в клубе из фильма Маска с Джимом Керри🤦
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mynicipal
А чем накачен Пашнин? Или он отстегивает чтоб на лёд выходить
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ARoman91
Система система система работает
0
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J-12
Ответ Bartez1986
Просто Йозе посмотрел ещё и 800 фильмов про психологию
так же фильмы про победителей
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Кеша
Яшкин не смеши . Какая философия победителей у Ротенберга ? Откуда он эту философию мог вытащить ? Надо поискать что ты говорил играя за Динамо .
+7
-1
+6
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Bartez1986
Просто Йозе посмотрел ещё и 800 фильмов про психологию
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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