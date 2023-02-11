Гатиятулин о поражении от «Адмирала»: «В овертайме чуть-чуть расслабились, откатились близко к воротам. По самоотдаче ни к кому нет претензий»

высказался после матча против « » (2:3 ОТ).

«Неплохое содержание игры. За 20 дней это 10-й матч, и чуть-чуть не хватало реакции на момент. Были голевые ситуации, но в завершении не хватило. Во втором периоде небольшая потеря концентрации, и соперник нас наказал.

В перерыве объяснили ребятам, в чем нужно усилить игру и что надо постараться сыграть активнее, достать из себя все, что можно. Ребята услышали и здорово сыграли. Шли смелее в давление и заставляли соперника ошибаться. Вернулись в игру, забили два гола и сравняли счет.

В овертайме чуть-чуть расслабились, откатились близко к воротам, чем соперник и воспользовался. По самоотдаче ни к кому нет претензий, ребята молодцы. Также хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку.

«Трактор» неудачно играет в овертаймах? Нужно играть плотнее и больше контролировать шайбу. В овертайме был хороший момент, возможно, сил не хватило. Разберемся с причиной.

Игра Устименко? У нас два вратаря, и Сергей [Мыльников], и Кирилл вошли в сезон без опыта в . У Кирилла были две сложные операции за три года, потом восстановление, парень набирает форму. Устименко так же хорошо выглядит, как Мыльников. Они сделали шаг вперед, по сравнению с началом сезона, и выдерживают весь матч. Все мы ошибаемся, но они держат нас в игре, подчищают оплошности в обороне. Никаких претензий по самоотдаче к вратарям нет, как и к другим ребятам», – сказал главный тренер « ».