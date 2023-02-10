Агент Ткачева: «Было странно узнать информацию о 150 миллионах, поскольку я не вел никаких переговоров. Вероятно, это вброс со стороны «Авангарда»
Агент Владимира Ткачева опроверг информацию о требовании 150 млн рублей в год от «Авангарда».
«Вероятно, это вброс со стороны «Авангарда» для проверки почвы относительно будущих планов Ткачева.
Лично мне было очень странно узнать информацию о 150 миллионах, поскольку я не вел с руководством омского клуба никаких переговоров о новых контрактах всех моих клиентов, выступающих за команду. Это касается и Ткачева, и Толчинского, и Грицюка», – сказал Шуми Бабаев.
— Триста!
— Это несерьезно!
— Ваши условия.
— Триста тридцать!
— Согласен.
— Каждому!!!©