Агент Ткачева: «Было странно узнать информацию о 150 миллионах, поскольку я не вел никаких переговоров. Вероятно, это вброс со стороны «Авангарда»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Спорт-Экспресс Арсений Грицюк Хоккей

Агент Владимира Ткачева опроверг информацию о требовании 150 млн рублей в год от «Авангарда».

«Вероятно, это вброс со стороны «Авангарда» для проверки почвы относительно будущих планов Ткачева.

Лично мне было очень странно узнать информацию о 150 миллионах, поскольку я не вел с руководством омского клуба никаких переговоров о новых контрактах всех моих клиентов, выступающих за команду. Это касается и Ткачева, и Толчинского, и Грицюка», – сказал Шуми Бабаев.

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5 комментариев

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Раменки за Динамо
— Сумма?
— Триста!
— Это несерьезно!
— Ваши условия.
— Триста тридцать!
— Согласен.
— Каждому!!!©
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DimaNN
Скоро снова начнётся любимая тема Бабаева - будет снова "отправлять" своих клиентов в НХЛ))
+3
0
+3
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Александр Базилий
Ну и бред
+2
0
+2
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Максим Селезнёв
Интересно,а Авангарду это зачем?
+3
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+3
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grek087
Пахнет жаренным с таким агентом…
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