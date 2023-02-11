Форвард «Зенита» Сергеев об Овечкине: «Феноменальный бросок, конечно. Точнее, щелчок. Саша побьет рекорд Гретцки, думаю»

Теги Зенит Северсталь СКА Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Вадим Шипачев Павел Бучневич Матч ТВ Иван Сергеев Хоккей

Форвард «Зенита» Иван Сергеев уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. 

37-летний капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).

– В Череповец каждый отпуск приезжаете?

– Обязательно! Там родители, сестра, две племянницы, друзья. Все там. Побывать дома, повидать всех – это во мне, можно сказать, заложено.

– Череповец – город хоккейный. Не были в детстве белой вороной, которая занимается футболом?

– Нет. Понятно, в детстве я тоже хотел стать хоккеистом. Но это прошло. Хотя хоккей и сейчас нравится. Смотрю его часто, слежу. Правда, в большей степени за НХЛ.

– Овечкин мчится к рекорду Уэйна Гретцки. Александр – феноменальный спортсмен?

– Иначе он до такой отметки результативности не дошел бы. Недавно читал, как сравнивали броски большого количества игроков. У всех примерно одинаковые, но у Овечкина пусть на какие-то небольшие проценты, но он отличается. Феноменальный, конечно, бросок. Точнее, щелчок. Думаю, Саша побьет рекорд Гретцки. Как на днях в НБА Леброн побил рекорд Карима Абдул-Джабара по результативности за карьеру.

– Хоккейные свитера кого-то из НХЛ тоже есть?

– Только один – земляка Павла Бучневича. Мы с ним лично дома в Череповце обменялись – я ему футболку «Крыльев Советов» подарил, потому что тогда еще играл в Самаре. А он мне – свитер «Нью-Йорк Рейнджерс».

– Равноценный обмен?

– По сравнению с футбольной майкой хоккейный свитер намного больше и тяжелее (улыбается). Еще как-то череповчанина Шипачева встретил в аэропорту. Он тогда на чемпионат мира не поехал и летел домой. Поздоровались, пообщались немного.

– В Ледовый на матчи СКА ходите?

– Да. Тоже очень нравится, – сказал футболист клуба из Санкт-Петербурга. 

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий