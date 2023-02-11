Форвард «Зенита» Сергеев об Овечкине: «Феноменальный бросок, конечно. Точнее, щелчок. Саша побьет рекорд Гретцки, думаю»
Форвард «Зенита» Иван Сергеев уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
37-летний капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).
– В Череповец каждый отпуск приезжаете?
– Обязательно! Там родители, сестра, две племянницы, друзья. Все там. Побывать дома, повидать всех – это во мне, можно сказать, заложено.
– Череповец – город хоккейный. Не были в детстве белой вороной, которая занимается футболом?
– Нет. Понятно, в детстве я тоже хотел стать хоккеистом. Но это прошло. Хотя хоккей и сейчас нравится. Смотрю его часто, слежу. Правда, в большей степени за НХЛ.
– Овечкин мчится к рекорду Уэйна Гретцки. Александр – феноменальный спортсмен?
– Иначе он до такой отметки результативности не дошел бы. Недавно читал, как сравнивали броски большого количества игроков. У всех примерно одинаковые, но у Овечкина пусть на какие-то небольшие проценты, но он отличается. Феноменальный, конечно, бросок. Точнее, щелчок. Думаю, Саша побьет рекорд Гретцки. Как на днях в НБА Леброн побил рекорд Карима Абдул-Джабара по результативности за карьеру.
– Хоккейные свитера кого-то из НХЛ тоже есть?
– Только один – земляка Павла Бучневича. Мы с ним лично дома в Череповце обменялись – я ему футболку «Крыльев Советов» подарил, потому что тогда еще играл в Самаре. А он мне – свитер «Нью-Йорк Рейнджерс».
– Равноценный обмен?
– По сравнению с футбольной майкой хоккейный свитер намного больше и тяжелее (улыбается). Еще как-то череповчанина Шипачева встретил в аэропорту. Он тогда на чемпионат мира не поехал и летел домой. Поздоровались, пообщались немного.
– В Ледовый на матчи СКА ходите?
– Да. Тоже очень нравится, – сказал футболист клуба из Санкт-Петербурга.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Комментарии