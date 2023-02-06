Гретцки об Овечкине: «Один из трех игроков с сочетанием физики, изящной игры и хоккейного чутья. Два других – Мессье и Хоу»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Марк Мессье Горди Хоу Матч ТВ Хоккей

Уэйн Гретцки рассказал об уникальных качествах Александра Овечкина.

«Мое самое раннее воспоминание об Овечкине – какой‑то юниорский турнир. Тогда все начали говорить о нем.

Я внимательно следил за ним. Он один из трех игроков, что я видел, у которых есть уникальное сочетание физических параметров, изящной игры и хоккейного чутья. Два других игрока – это Марк Мессье и Хоу.

Приятно обновлять рекорды, но это ничто по сравнению с завоеванием Кубка Стэнли.

Горди искренне гордился мной после того, как я побил его рекорд.

Я чувствую то же по отношению к Александру. Горжусь всем, чего добился в карьере.

Когда Овечкин побьет рекорд, надеюсь быть одним из первых, кто пожмет ему руку», – сказал Гретцки в документальном фильме ESPN про российского хоккеиста.

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13 комментариев

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Иван_Флягин
Овечкин трупак в сравнении с Мессье.
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Кеша
Ответ j_jms
Если Хоу и Мессье играли "изящно", то я бы добавил Эспозито.
А Вы видели его изящество ? Я видел в живую .
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Кеша
Слова Великого о Великом ! Да будет так !
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j_jms
Если Хоу и Мессье играли "изящно", то я бы добавил Эспозито.
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alklimov2018
Если хоккей Овечкина и Месье изящен... что-то произошло в мире.
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j_jms
Ответ Андрей Хенто
Странно, что ничего не сказал про Лемье. Но такие лестные слова об Александре очень приятно читать от величайшего.
Лемье и двигался иначе - мягко, мягче Малкина. И слишком был рад приходу Каспарайтиса. Не думаю, что кто=то помнит хиты "от Лемье"
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AminO2
Гретцки ведь глубоко понимает хоккей, как мало кто. И хорошо сформулировал.
+2
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Booligan
Ответ Алексей Григорьев
Речь идёт не о росте, весе и ширине плеч. Лемье и Ягр и близко не силовые нападающие. Меня Овечкин в свои 18 лет, будучи игроком Динамо, тоже поразил уникальным сочетанием мощной силовой игры и при этом скорости и техничности. Я тогда увидел в нем нападающего, которого наш хоккей еще не знал. При том, что восхищался Якушевым, Макаровым, тройкой Буре - Федоров - Могильный (и тройкой, и каждым отдельно).
Лемье и Ягр не силовые нападающие - чааааво???
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Андрей Хенто
Странно, что ничего не сказал про Лемье. Но такие лестные слова об Александре очень приятно читать от величайшего.
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RoyJones
Ответ Ебздрогыч
Я извиняюсь, а Лемье и Ягр?
Скорее всего имелась мощь в плане силовой борьбы, хитов. Марио и Яромир никогда особо не отличались этим
+3
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Алексей Григорьев
Ответ Ебздрогыч
Я извиняюсь, а Лемье и Ягр?
Речь идёт не о росте, весе и ширине плеч. Лемье и Ягр и близко не силовые нападающие. Меня Овечкин в свои 18 лет, будучи игроком Динамо, тоже поразил уникальным сочетанием мощной силовой игры и при этом скорости и техничности. Я тогда увидел в нем нападающего, которого наш хоккей еще не знал. При том, что восхищался Якушевым, Макаровым, тройкой Буре - Федоров - Могильный (и тройкой, и каждым отдельно).
+5
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Трипл-дабл Дончича
А Лемье или Лемьё?
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Ебздрогыч
Я извиняюсь, а Лемье и Ягр?
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