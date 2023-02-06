Гретцки об Овечкине: «Один из трех игроков с сочетанием физики, изящной игры и хоккейного чутья. Два других – Мессье и Хоу»

рассказал об уникальных качествах .

«Мое самое раннее воспоминание об Овечкине – какой‑то юниорский турнир. Тогда все начали говорить о нем.

Я внимательно следил за ним. Он один из трех игроков, что я видел, у которых есть уникальное сочетание физических параметров, изящной игры и хоккейного чутья. Два других игрока – это и Хоу.

Приятно обновлять рекорды, но это ничто по сравнению с завоеванием Кубка Стэнли.

искренне гордился мной после того, как я побил его рекорд.

Я чувствую то же по отношению к Александру. Горжусь всем, чего добился в карьере.

Когда Овечкин побьет рекорд, надеюсь быть одним из первых, кто пожмет ему руку», – сказал Гретцки в документальном фильме ESPN про российского хоккеиста.