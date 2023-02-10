Александр Крылов: «Уверен, овертаймы не договорные. Этот сезон, мне кажется, самый конкурентный в КХЛ»

объяснил большое число овертаймов в нынешнем сезоне.

«Этот сезон, мне кажется, самый конкурентный среди всех сезонов . Да, можно говорить о том, что упал уровень, но эти овертаймы, я уверен, не договорные. Команды где-то рядом, внутри ты чувствуешь ответственность, поэтому к концу много ничейных результатов.

Если бы было три очка [за победу], было бы больше риска. Но раз так сложилось, мне кажется, просто внутри сидит. Это никакие не договорные вещи, я в это вообще не верю», – сказал председатель совета директоров « ».