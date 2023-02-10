Александр Крылов: «Уверен, овертаймы не договорные. Этот сезон, мне кажется, самый конкурентный в КХЛ»

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Александр Крылов объяснил большое число овертаймов в нынешнем сезоне.

«Этот сезон, мне кажется, самый конкурентный среди всех сезонов КХЛ. Да, можно говорить о том, что упал уровень, но эти овертаймы, я уверен, не договорные. Команды где-то рядом, внутри ты чувствуешь ответственность, поэтому к концу много ничейных результатов.

Если бы было три очка [за победу], было бы больше риска. Но раз так сложилось, мне кажется, просто внутри сидит. Это никакие не договорные вещи, я в это вообще не верю», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

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1 комментарий

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hardy33
А я вот верю)) Тем более когда в спонсорах лиги и отдельных команд букмекерские конторы.
Да, три очка за победу в основное время - это стимул выигрывать в основное время. Нынешняя система подразумевает осторожный хоккей в третьих периодах, который не нужен зрителям.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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