Александр Крылов: «Уверен, овертаймы не договорные. Этот сезон, мне кажется, самый конкурентный в КХЛ»
Александр Крылов объяснил большое число овертаймов в нынешнем сезоне.
«Этот сезон, мне кажется, самый конкурентный среди всех сезонов КХЛ. Да, можно говорить о том, что упал уровень, но эти овертаймы, я уверен, не договорные. Команды где-то рядом, внутри ты чувствуешь ответственность, поэтому к концу много ничейных результатов.
Если бы было три очка [за победу], было бы больше риска. Но раз так сложилось, мне кажется, просто внутри сидит. Это никакие не договорные вещи, я в это вообще не верю», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».
Да, три очка за победу в основное время - это стимул выигрывать в основное время. Нынешняя система подразумевает осторожный хоккей в третьих периодах, который не нужен зрителям.