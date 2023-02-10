Александр Крылов: «Отрицательно отношусь к лимиту. Мы должны быть рады, что приезжают мастера и помогают расти нашим молодым игрокам»

Теги Авангард КХЛ лимит на легионеров Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов высказался о лимите на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я всегда говорил, что отрицательно отношусь к лимиту. Только конкуренция помогает росту мастерства.

Другое дело – качество легионеров, а не их количество. Мне кажется, мы должны быть рады тому, что приезжают мастера и помогают расти нашим молодым игрокам.

Что касается следующего сезона – решение принято, будет три позиции, берем под козырек и делаем», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

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