Александр Крылов: «Отрицательно отношусь к лимиту. Мы должны быть рады, что приезжают мастера и помогают расти нашим молодым игрокам»

высказался о лимите на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я всегда говорил, что отрицательно отношусь к лимиту. Только конкуренция помогает росту мастерства.

Другое дело – качество легионеров, а не их количество. Мне кажется, мы должны быть рады тому, что приезжают мастера и помогают расти нашим молодым игрокам.

Что касается следующего сезона – решение принято, будет три позиции, берем под козырек и делаем», – сказал председатель совета директоров « ».