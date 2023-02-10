Патрик Кэйн о Тарасенко в «Рейнджерс»: «Не могу сказать, что это тот случай, когда я был больше всего рад услышать об обмене»

высказался об обмене в «Рейнджерс».

В межсезонье Кэйн может стать неограниченно свободным агентом. Игрок еще не принял решение о своем будущем. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.

«Не могу сказать, что это тот случай, когда я был больше всего рад услышать об обмене.

Я думаю, что «Рейнджерс» – это команда, на которую вы определенно обращаете внимание и которой определенно заинтригованы по понятным причинам.

Очевидно, что они сделали ход, чтобы заполучить его и защитника, нужно уважать то, что они вышли и попытались сделать свою команду лучше.

Если бы что-то должно было случиться, это команда, которую я бы определенно рассматривал», – сказал нападающий «Чикаго».

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