Патрик Кэйн о Тарасенко в «Рейнджерс»: «Не могу сказать, что это тот случай, когда я был больше всего рад услышать об обмене»

Теги Рейнджерс Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Владимир Тарасенко Хоккей

Патрик Кэйн высказался об обмене Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

В межсезонье Кэйн может стать неограниченно свободным агентом. Игрок еще не принял решение о своем будущем. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.

«Не могу сказать, что это тот случай, когда я был больше всего рад услышать об обмене.

Я думаю, что «Рейнджерс» – это команда, на которую вы определенно обращаете внимание и которой определенно заинтригованы по понятным причинам.

Очевидно, что они сделали ход, чтобы заполучить его и защитника, нужно уважать то, что они вышли и попытались сделать свою команду лучше.

Если бы что-то должно было случиться, это команда, которую я бы определенно рассматривал», – сказал нападающий «Чикаго».

«Рейнджерс» выбрали Тарасенко, так как посчитали требования по компенсации за Кэйна и Майера завышенными

Несколько команд НХЛ сообщили агенту Кэйна об интересе к хоккеисту «Чикаго»

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7 комментариев

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vils86
Ответ Венер Кучербаев
блин, я представил, как Кейн с полторашкой под мышкой едет на Иж Юпитере на сельскую дискотЭку, а потом зажигает там под "Чёрные глаза", "Ветер с моря дул", "Белые розы" и зажимается с какой-нибудь местной красоткой под "Знаешь ли ты"... такой угар я бы посмотрел!!!
"золотые купола душу мою радуют" (с)
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Космический Котик
Ответ Антон Якимцев
Надо было с Панарой чаще созваниваться, дружить, русский учить))
Да Патрик запросто мог бы, если вспомнить его бурную молодость с Тейвзом...
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Венер Кучербаев
Ответ vils86
надо было хоть раз напроситься в Коркино когда вместе в Чикаго играли, на ИЖ Юпитере погонять, на сельскую дискотеку сгонять, под руки вверх отжечь, а так без шансов
блин, я представил, как Кейн с полторашкой под мышкой едет на Иж Юпитере на сельскую дискотЭку, а потом зажигает там под "Чёрные глаза", "Ветер с моря дул", "Белые розы" и зажимается с какой-нибудь местной красоткой под "Знаешь ли ты"... такой угар я бы посмотрел!!!
+7
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+6
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vils86
Ответ Антон Якимцев
Надо было с Панарой чаще созваниваться, дружить, русский учить))
надо было хоть раз напроситься в Коркино когда вместе в Чикаго играли, на ИЖ Юпитере погонять, на сельскую дискотеку сгонять, под руки вверх отжечь, а так без шансов
+5
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+5
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Frontex
Чувствуется в каждом слове, что он хотел играть с Панарой
+11
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+11
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Фёдор Кузнецов
Извини Патрик, Панаре больше МЧМ 2011 понравился видимо
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Антон Якимцев
Надо было с Панарой чаще созваниваться, дружить, русский учить))
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-1
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