«Рейнджерс» выбрали Тарасенко, так как посчитали требования по компенсации за Кэйна и Майера завышенными

Стали известно, почему «Рейнджерс» решили подписать .

По данным Эмили Каплан из ESPN, клуб из Нью-Йорка выбрал 31-летнего форварда, посчитав требования по компенсации за нападающего «Сан-Хосе» и форварда «Чикаго» слишком высокими.

Кроме того, у « » были вопросы из-за травмы бедра у Патрика.

Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:30.

В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.