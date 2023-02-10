«Рейнджерс» выбрали Тарасенко, так как посчитали требования по компенсации за Кэйна и Майера завышенными

Теги Рейнджерс Сент-Луис Патрик Кэйн Владимир Тарасенко Тимо Майер Хоккей

Стали известно, почему «Рейнджерс» решили подписать Владимира Тарасенко.

По данным Эмили Каплан из ESPN, клуб из Нью-Йорка выбрал 31-летнего форварда, посчитав требования по компенсации за нападающего «Сан-Хосе» Тимо Майера и форварда «Чикаго» Патрика Кэйна слишком высокими. 

Кроме того, у «Рейнджерс» были вопросы из-за травмы бедра у Патрика.

Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:30. 

В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.

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6 комментариев

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snipe
А вопросов по плечу Тарасенко не возникло.
Ну, посмотрим...
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HockeyMan
Ответ Кеша
Русских прибавляется в Рейнджерах. Четвертый .
Но останется походу только 3)
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Valentin Yurievich
Интересно будет глянуть
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Кеша
Русских прибавляется в Рейнджерах. Четвертый .
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sed3009
На самом деле для блюз не так все плохо. Тарас ушел бы бесплатно летом. А так хоть пик первого раунда.
+5
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+5
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Ильгиз Шакиров
Главное чтоб попал в топ 6
+1
-1
0
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