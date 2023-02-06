Несколько команд НХЛ сообщили агенту Кэйна об интересе к хоккеисту «Чикаго»

Команды НХЛ интересуются .

Соглашение 34-летнего Кэйна с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год рассчитано до конца нынешнего сезона. В межсезонье он может стать неограниченно свободным агентом.

Нападающий « » заявил, что с его агентом Пэтом Бриссоном связались несколько команд лиги и заявили о своем интересе.

Кэйн еще не принял решение о своем будущем. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.

Американец набрал 34 (9+25) очка при полезности «минус 26» в 45 матчах регулярного чемпионата.