Несколько команд НХЛ сообщили агенту Кэйна об интересе к хоккеисту «Чикаго»

Теги возможные переходы Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Пэт Бриссон Хоккей

Команды НХЛ интересуются Патриком Кэйном.

Соглашение 34-летнего Кэйна с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год рассчитано до конца нынешнего сезона. В межсезонье он может стать неограниченно свободным агентом.

Нападающий «Чикаго» заявил, что с его агентом Пэтом Бриссоном связались несколько команд лиги и заявили о своем интересе.

Кэйн еще не принял решение о своем будущем. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.

Американец набрал 34 (9+25) очка при полезности «минус 26» в 45 матчах регулярного чемпионата.

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1 комментарий

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Константин Константинов
Может повторюсь , но было бы классно увидеть в связке с Панариным . Такое возможно ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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