Несколько команд НХЛ сообщили агенту Кэйна об интересе к хоккеисту «Чикаго»
Команды НХЛ интересуются Патриком Кэйном.
Соглашение 34-летнего Кэйна с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год рассчитано до конца нынешнего сезона. В межсезонье он может стать неограниченно свободным агентом.
Нападающий «Чикаго» заявил, что с его агентом Пэтом Бриссоном связались несколько команд лиги и заявили о своем интересе.
Кэйн еще не принял решение о своем будущем. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.
Американец набрал 34 (9+25) очка при полезности «минус 26» в 45 матчах регулярного чемпионата.
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