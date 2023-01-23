Кэйн и Тэйвс вряд ли примут решение об уходе из «Чикаго» до середины февраля

Теги возможные переходы Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн Хоккей

«Чикаго» не ожидает решений от Патрика Кэйна и Джонатана Тэйвса до середины февраля.

Многолетние лидеры команды вряд ли примут решение об уходе из команды до этого времени, об этом сообщает журналист Sportsnet Джефф Марек.

У Кэйна и Тэйвса истекают контракты c кэпхитами 10,5 миллиона долларов в конце текущего сезона и их могут обменять до дедлайна, который намечен на 3 марта, поскольку «Чикаго» не претендует на выход в плей-офф в этом сезоне.

34-летний Кэйн набрал 30 (8+22) очков при полезности «минус 24» в 42 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

34-летний Тэйвс записал на свой счет 27 (13+14) баллов при полезности «минус 20» в 44 играх чемпионата.

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13 комментариев

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haymaker
Лучше бы им просто закончить и не метаться. Будут легендами, отыгравшими всю карьеру в одной команде. Красивее истории не придумаешь. А вся эта суета с погоней за плей-офф всё равно уже ничего не даст, и больших контрактов больше не будет.
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lock0000
Ответ белая простыня олимпиады
Кейна надо к Панарину обменять, может снова зажгут)
Каким образом? У них лига с реально действующим потолком зарплат.
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ворчун
Ответ Вадим Кемеж
Кто мог подумать, что Чикаго будет пробивать дно? И это на годы наверное....
у них баланс так выстроен что ни одна команда не может долго доминировать, 5-7 лет и вниз или вверх, крутая система, а у нас 8-10 команд одни и теже на протяжении последних 10 лет, ну тока сибирь в этом году ломает систему))
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белая простыня олимпиады
Кейна надо к Панарину обменять, может снова зажгут)
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Sergej M-S
Ответ Gematogen
великий Джонег ну почему же всё так кончается то сyка а ну вот почему аа?ребята ответьте
Так фигле,Петяй тож своё отмудохал уже,впадлу пацанам вату катать с юнцами,им бы в домино на берегу океана с бутылочкой Джим Бима)
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Вадим Кемеж
Кто мог подумать, что Чикаго будет пробивать дно? И это на годы наверное....
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oberkorn
Кори перри меня радует, парень реально фанат хоккея
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El_loco_97
Ответ АРХАТ
3 КС выиграл, сложно найти мотивацию
В прошлом году 92 очка в 78 играх, хотя команда находилась примерно там же в таблице. В этом году вот не пошло, да. Возможно, травмы (говорят, его давно бедро беспокоит), может, и мотивация. Может, просто не пошла игра, даже у больших игроков бывают неудачные сезоны.
+14
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Andrey Shevchenko
Очередная эпоха уходит
+9
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АРХАТ
Ответ Сергей Кузнецов
Паша, как же ты сильно сдал...
3 КС выиграл, сложно найти мотивацию
+4
0
+4
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Сергей Кузнецов
Паша, как же ты сильно сдал...
+2
0
+2
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Gematogen
великий Джонег ну почему же всё так кончается то сyка а
ну вот почему аа?ребята ответьте
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АРХАТ
Вопрос в том сколько кэп-хита удержит Чикаго)
По правилам можно до 50% - поскольку контракт истекающий можно у обоих столько оставить это поможет выгоднее их обменять.
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