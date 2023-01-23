Кэйн и Тэйвс вряд ли примут решение об уходе из «Чикаго» до середины февраля
«Чикаго» не ожидает решений от Патрика Кэйна и Джонатана Тэйвса до середины февраля.
Многолетние лидеры команды вряд ли примут решение об уходе из команды до этого времени, об этом сообщает журналист Sportsnet Джефф Марек.
У Кэйна и Тэйвса истекают контракты c кэпхитами 10,5 миллиона долларов в конце текущего сезона и их могут обменять до дедлайна, который намечен на 3 марта, поскольку «Чикаго» не претендует на выход в плей-офф в этом сезоне.
34-летний Кэйн набрал 30 (8+22) очков при полезности «минус 24» в 42 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
34-летний Тэйвс записал на свой счет 27 (13+14) баллов при полезности «минус 20» в 44 играх чемпионата.
ну вот почему аа?ребята ответьте
По правилам можно до 50% - поскольку контракт истекающий можно у обоих столько оставить это поможет выгоднее их обменять.