Бэкстрем – 3-й действующий игрок с 750 передачами в НХЛ. У Кросби – 923, у Кэйна – 771

Никлас Бэкстрем – 3-й действующий игрок с 750 передачами в .

Форвард отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:0). В 6 играх текущего сезона на его счету стало 3 (0+3) балла.

За карьеру – 1014 (264+750) очков в 1064 играх. Больше передач из действующих игроков имеют только (923 в 1152) и (771 в 1147).

В текущем сезоне достичь этой отметки могут также Евгений Малкин (« », 730 в 1025) и Анже Копитар («Лос-Анджелес», 725 в 1257).