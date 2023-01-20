Бэкстрем – 3-й действующий игрок с 750 передачами в НХЛ. У Кросби – 923, у Кэйна – 771

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Никлас Бэкстрем – 3-й действующий игрок с 750 передачами в НХЛ.

Форвард отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:0). В 6 играх текущего сезона на его счету стало 3 (0+3) балла. 

За карьеру – 1014 (264+750) очков в 1064 играх. Больше передач из действующих игроков имеют только Сидни Кросби (923 в 1152) и Патрик Кэйн (771 в 1147). 

В текущем сезоне достичь этой отметки могут также Евгений Малкин («Питтсбург», 730 в 1025) и Анже Копитар («Лос-Анджелес», 725 в 1257). 

1 комментарий

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Виталий Попов
аиз всех игроков нхл? добавляйте - было бы интересно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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