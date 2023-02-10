Форвард ЦСКА Полтапов: «В 16 лет в СКА звали. Но я в Питер не хотел, не нравится город. Серость, тучи»

Теги ЦСКА СКА КХЛ МХЛ религия Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов рассказал, почему не перешел в систему СКА.

– Правда вас очень настойчиво звали в ЦСКА?

– Вроде как да. Но я не очень в курсе. Обычно со всеми мама разговаривала.

– У вас, судя по всему, очень деятельная мама.

– Очень деятельная! Все решает. Мне было 16 лет, можно было играть в МХЛ. У «Динамо» молодежная команда базировалась в Новогорске. Мама сразу отсекла базу. Нужно было думать куда.

Меня тогда еще в СКА звали. У меня семья верующая. Мама выходила из церкви, и из ЦСКА позвонили. Так и решили.

Но вообще я в Питер не хотел. Мне не нравится город. Хоть и прожил там 12 лет, душа никогда не лежала. Серость, тучи. Туда прикольно съездить на отдых на неделю. Но постоянно жить мне было тяжело, – сказал форвард ЦСКА.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
"Мама выходила из церкви и из ЦСКА позвонили. Так и решили." Принятие решений - уровень: бог.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вован63
В Москве сейчас тоже солнца немного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Его можно понять, в Питере солнечных дней с воробьиный клюв. Здесь надо родиться чтобы любить этот город. Настоящий питерец не променяет его ни на какие Сочи и Анапы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexhoc
да, все верно. Москва златоглавая, и, вообще, настроение поднимающая, и никогда не спит. А на Неве больше известен город своими преступниками-расчленителями
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий