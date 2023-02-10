Форвард ЦСКА Полтапов: «В 16 лет в СКА звали. Но я в Питер не хотел, не нравится город. Серость, тучи»
Прохор Полтапов рассказал, почему не перешел в систему СКА.
– Правда вас очень настойчиво звали в ЦСКА?
– Вроде как да. Но я не очень в курсе. Обычно со всеми мама разговаривала.
– У вас, судя по всему, очень деятельная мама.
– Очень деятельная! Все решает. Мне было 16 лет, можно было играть в МХЛ. У «Динамо» молодежная команда базировалась в Новогорске. Мама сразу отсекла базу. Нужно было думать куда.
Меня тогда еще в СКА звали. У меня семья верующая. Мама выходила из церкви, и из ЦСКА позвонили. Так и решили.
Но вообще я в Питер не хотел. Мне не нравится город. Хоть и прожил там 12 лет, душа никогда не лежала. Серость, тучи. Туда прикольно съездить на отдых на неделю. Но постоянно жить мне было тяжело, – сказал форвард ЦСКА.
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