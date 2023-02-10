Полтапов о «Баффало»: «Какая НХЛ? Рано еще. Надо быть реалистом. Я должен все уметь на льду»

Теги ЦСКА Баффало НХЛ КХЛ Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов высказался касательно возможного отъезда в НХЛ.

«Баффало» выбрал нападающего на драфте-2021 под 33-м общим номером.

– Как часто вам звонят из «Баффало»?

– Недавно мне звонил директор по развитию молодых игроков «Баффало». У нас была зум-встреча. Разговаривали о моей игре, самочувствии, как мне играется со взрослыми. А так, больше ничего не было. Иногда пишут, что смотрят мои игры.

– Как я понимаю, после того, как вы продлили контракт с ЦСКА в ноябре 2021 года до 2025 года, к вам немного охладели.

– Нет. Так же общаются, не заметил никаких изменений. Я же в любом случае остаюсь их активом.

– Были ли на тот момент сомнения, что срок слишком большой?

– Да я на тот момент не играл в КХЛ.

Какая НХЛ? Рано еще. Надо быть реалистом.

– Каким вы должны стать игроком, чтобы после этого сказать: «Все, я готов к НХЛ»?

– Я должен все уметь на льду. Там-то все умеют на льду. Макдэвид все умеет. Маккиннон все умеет. Томсон все умеет, – сказал нападающий ЦСКА.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
С нынешним составом Баффало, шансов в ближайшие годы у него никаких, конечно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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