Форвард ЦСКА Полтапов: «Чего на Овечкина равняться, у меня же хват другой. Я в 16 лет начал хоккей смотреть, до этого вообще ничего не знал»

Теги ЦСКА Павел Дацюк Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов заявил, что не равнялся на капитана «Вашингтона» Александра Овечкина

– Вы были совсем маленьким, когда играл Сергей Федоров. Но смотрели его матчи в записи?

– Мне сейчас 20 лет. Я только четыре года назад начал интересоваться хоккеем. Именно смотреть. До этого я просто любил приходить и играть.

– В 16 лет начали интересоваться хоккеем. Как началось ваше хоккейное образование?

– Я начал разбираться в НХЛ, кто там хорошие игроки. До этого я вообще ничего не знал.

– На Овечкина, значит, не равнялись.

– Нет, у меня же хват другой, чего мне на него равняться? Я тогда смотрел на Малкина и Дацюка. У меня в Питере был 11-й номер, а в «Витязе» — 13-й.

– С номером 13 что-то связано?

– Вообще ничего. В детстве я хотел взять первый номер. Ну, я же первый. Но мне объяснили, что первый – вратарский. Решил, что будет две единицы — 11-й. В «Витязе» 11-й был занят, так что я взял 13-й, – сказал форвард ЦСКА. 

1 комментарий

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Михаил1970
Наверное до 16 лет в музыкальную школу ходил, на скрипке играл дополнительно кроме занятий хоккеем) Времени посмотреть хоккейные репортажи на ТВ или интернете совсем не было)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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