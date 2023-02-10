Форвард ЦСКА Полтапов: «Чего на Овечкина равняться, у меня же хват другой. Я в 16 лет начал хоккей смотреть, до этого вообще ничего не знал»

заявил, что не равнялся на капитана «Вашингтона» .

– Вы были совсем маленьким, когда играл . Но смотрели его матчи в записи?

– Мне сейчас 20 лет. Я только четыре года назад начал интересоваться хоккеем. Именно смотреть. До этого я просто любил приходить и играть.

– В 16 лет начали интересоваться хоккеем. Как началось ваше хоккейное образование?

– Я начал разбираться в , кто там хорошие игроки. До этого я вообще ничего не знал.

– На Овечкина, значит, не равнялись.

– Нет, у меня же хват другой, чего мне на него равняться? Я тогда смотрел на и Дацюка. У меня в Питере был 11-й номер, а в «Витязе» — 13-й.

– С номером 13 что-то связано?

– Вообще ничего. В детстве я хотел взять первый номер. Ну, я же первый. Но мне объяснили, что первый – вратарский. Решил, что будет две единицы — 11-й. В «Витязе» 11-й был занят, так что я взял 13-й, – сказал форвард ЦСКА.