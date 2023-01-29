Федоров про 1:4 от «Северстали»: «По самоотдаче к ребятам претензий нет. Проанализируем, переварим, будем смотреть дальше»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Прохор Полтапов Хоккей

Сергей Федоров подвел итоги матча против «Северстали» (1:4). 

– Соперника с победой. Понятно, что «Северсталь» играет за восьмерку, за плей-офф. Хорошие скорости, хороший ритм, мы не забили свои моменты, к сожалению, когда их создавали. Не получался этот момент.

Потом переиграли пару смен, что немного помешало нашему третьему периоду. В общем и целом, по горячим следам к нашим ребятам по самоотдаче претензий нет. Посмотрим, проанализируем, переварим, будем смотреть дальше.  

 – Сегодня Полтапов поучаствовал в единственной заброшенной шайбе. Ему всего 19 лет, первый полноценный сезон в КХЛ, за этот сезон вы увидели, что в нем сформировался такой стержень бойца, чтобы он и в плей-офф мог сыграть?  

– Конечно, у Прохора есть стержень, в 19 лет играть в КХЛ, я считаю, достаточно успешно, ему есть над чем работать. Молодым людям нельзя останавливаться на достигнутом, даже если главный тренер иногда их хвалит.

Всегда нужно помнить, что надо работать. И через работу добиваться места в основном составе, и при возможности в игре показывать свой класс. Особенно, как для Прохора, в зоне атаки, – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА проиграл 4 из 5 последних матчей

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3 комментария

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Vagner01
Конечно нет! Самоотдачи и не было! Вату катали всю игру! Позор просто!
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Сергей Богодухов
Все хорошо,все по плану у Федорова. Плевать что проиграли и плевать что Северстали и плевать что 1-4...ничего страшного. И кстати плевать что который матч забивается по одной шайбе...это тоже мелочь и состояние всех игроков дерьмовое тоже на это плевать это тоже мелочи. Вообще у Федорова все мелочи.
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Николай Колосов
Руки задрожали, будто кур я воровал,
Будто сел играть я в самый первый…
Он сперва для понта мне полсотни проиграл —
И пошёл я в пику, а не в черву!..
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