Федоров про 1:4 от «Северстали»: «По самоотдаче к ребятам претензий нет. Проанализируем, переварим, будем смотреть дальше»

подвел итоги матча против « » (1:4).

– Соперника с победой. Понятно, что «Северсталь» играет за восьмерку, за плей-офф. Хорошие скорости, хороший ритм, мы не забили свои моменты, к сожалению, когда их создавали. Не получался этот момент.

Потом переиграли пару смен, что немного помешало нашему третьему периоду. В общем и целом, по горячим следам к нашим ребятам по самоотдаче претензий нет. Посмотрим, проанализируем, переварим, будем смотреть дальше.

– Сегодня Полтапов поучаствовал в единственной заброшенной шайбе. Ему всего 19 лет, первый полноценный сезон в КХЛ, за этот сезон вы увидели, что в нем сформировался такой стержень бойца, чтобы он и в плей-офф мог сыграть?

– Конечно, у есть стержень, в 19 лет играть в , я считаю, достаточно успешно, ему есть над чем работать. Молодым людям нельзя останавливаться на достигнутом, даже если главный тренер иногда их хвалит.

Всегда нужно помнить, что надо работать. И через работу добиваться места в основном составе, и при возможности в игре показывать свой класс. Особенно, как для Прохора, в зоне атаки, – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА проиграл 4 из 5 последних матчей