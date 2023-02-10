Алексей Жамнов: «Тарасенко на 100% усилит «Рейнджерс». Главное, чтобы все было в порядке со здоровьем и не беспокоили травмы»

прокомментировал обмен из « » в «Рейнджерс».

«Перед дедлайном всегда можно ожидать любого обмена. У Володи Тарасенко в «Сент-Луисе» сейчас не складывалось, поэтому смена обстановки может пойти ему на пользу. только поможет Вове, который на 100% усилит «Нью-Йорк Рейнджерс».

Главное, чтобы у Тарасенко все было в порядке со здоровьем и не беспокоили травмы.

Наверняка генменеджер «Рейнджерс» исходил из того, что Тарасенко и Панарин играли вместе и дружат. Всегда, когда игрок меняет клуб, это дает какой-то глоток свежего воздуха и новые ощущения.

Мы и так следили за «Рейнджерс», а теперь будем еще больше следить (смеется). Хочется, чтобы у Володи все получилось. Поборются ли «Рейнджерс» за ? Надеемся, что шансы будут и все сложится нормально, но там хватает претендентов, вы же знаете», – сказал главный тренер сборной России.

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