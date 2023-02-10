Вайсфельд об обмене Тарасенко: «Не могу сказать, что у «Рейнджерс» много шансов на Кубок Стэнли, но все-таки больше, чем у «Сент-Луиса»

прокомментировал обмен из « » в «Рейнджерс».

– Как оцените переход Тарасенко?

– Насколько я понимаю, Тарасенко давно просил обмен. В «Рейнджерс» ему будет комфортно. Во-первых, город, во-вторых, Панарин. А может быть наоборот – во-первых, Панарин, а во-вторых, город. Новость не из разряда неожиданных, она ожидаемая. Тарасенко два года хотел уйти.

– В «Рейнджерс» у Тарасенко будет больше перспектив добиться успеха?

– Думаю, это просто некий новый вызов для Владимира. Не могу сказать, что у «Рейнджерс» много шансов на Кубок Стэнли, но все-таки больше, чем у «Сент-Луиса», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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