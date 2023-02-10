Тарасенко дебютирует за «Рейнджерс» в матче с «Сиэтлом»

Теги Рейнджерс Крис Друри НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Стало известно, когда Владимир Тарасенко дебютирует за «Рейнджерс».

Президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри сообщил, что российский форвард дебютирует против «Сиэтла».

Матч с «Сиэтлом» состоится в ночь на 11 февраля, начало – в 3:00 по московскому времени.

Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:30. 

В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.

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5 комментариев

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Bulat89
С кем интересно будет в тройке?
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AminO2
В "Рейнджерс" не так много обладателей Кубка Стэнли. Ход понятен.
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sammuilson
Будем очень надеется что у них все получится. Лично у меня большие надежды на Володю в ПО
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100 тысяч кэшем Аренаса
Володя сделает красиво!
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ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЬ
Лучшая новость за сегодня 👍
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