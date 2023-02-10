Тарасенко дебютирует за «Рейнджерс» в матче с «Сиэтлом»

Стало известно, когда дебютирует за « ».

Президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри сообщил, что российский форвард дебютирует против «Сиэтла».

Матч с «Сиэтлом» состоится в ночь на 11 февраля, начало – в 3:00 по московскому времени.

Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:30.

В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.