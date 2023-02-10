Жамнов о связке Панарина и Тарасенко под Олимпиаду-2026: «Еще неизвестно, кто там будет главным тренером»

Теги Сборная России по хоккею Рейнджерс Алексей Жамнов НХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Алексей Жамнов высказался о потенциальной связке Артемия Панарина и Владимира Тарасенко

«Рейнджерс» выменяли Тарасенко у «Сент-Луиса». 

«Буду ли я следить за связкой Панарина и Тарасенко для Олимпиады? Начнем с того, что еще неизвестно, кто будет главным тренером на Олимпиаде.

А для тренерского штаба, конечно, важно, кто из россиян играет вместе. Если все так и останется, то их игра вместе будет оценена штабом для сборной», – сказал главный тренер сборной России. 

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение об участии в олимпийском турнире игроков НХЛ пока не принято. 

Сборная России на данный момент отстранена от всех соревнований под эгидой ИИХФ.

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10 комментариев

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Andreir888
Лёша такой Лёша! Знаю - не знаю, буду - не буду! Никакой, короче! Мягким членом порядок в нашем хоккее не наведёшь и команду не построишь! И это мы пока не говорим принципиально о возможности участия, ибо ооочень большой вопрос
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Кавабунга Шреддоголовый
Вопрос чисто на "повеселиться". Для развлечения, остроумия. Чего угодно
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bold
Рома будет
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Антиполитпроект
Ответ weiss
может и ОИ уже не будет, кто знает
Почему они должны не быть?
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Bartez1986
А откуда уверенность, что мы там будем?
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weiss
может и ОИ уже не будет, кто знает
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Melnikov1968
До ОИ целых 3 года. Нет смысла говорить и об ОИ ,и о связке. Слишком большой срок для прогнозов. Вопрос для развлечения.
+1
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HockeyMan
Ответ Михаил1970
НХЛ не опустит хоккеистов на ОИ, в знак поддержки НОК России? Так получается)
Нет не так. Просто в НХЛ из России слишком много звезд и было бы странно, на предыдущее игры не отпускать всех лучших, а именно на олимпиаду в Италию отправить игроков из НХЛ, но без Русских. НХЛ легче все оставить как есть, чем вступать в очередной скандал
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Михаил1970
Ответ HockeyMan
Думаю ОИ пройдут без игроков НХЛ, так как Россию туда не пустят.
НХЛ не опустит хоккеистов на ОИ, в знак поддержки НОК России? Так получается)
+2
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+2
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HockeyMan
Думаю ОИ пройдут без игроков НХЛ, так как Россию туда не пустят.
+3
0
+3
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