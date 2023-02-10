Жамнов о связке Панарина и Тарасенко под Олимпиаду-2026: «Еще неизвестно, кто там будет главным тренером»
Алексей Жамнов высказался о потенциальной связке Артемия Панарина и Владимира Тарасенко.
«Рейнджерс» выменяли Тарасенко у «Сент-Луиса».
«Буду ли я следить за связкой Панарина и Тарасенко для Олимпиады? Начнем с того, что еще неизвестно, кто будет главным тренером на Олимпиаде.
А для тренерского штаба, конечно, важно, кто из россиян играет вместе. Если все так и останется, то их игра вместе будет оценена штабом для сборной», – сказал главный тренер сборной России.
Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение об участии в олимпийском турнире игроков НХЛ пока не принято.
Сборная России на данный момент отстранена от всех соревнований под эгидой ИИХФ.
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