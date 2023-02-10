Брагин о переходе Тарасенко в «Рейнджерс»: «Должны увидеть огненную связку с Панариным. Их тройка с Зибанежадом сможет поставить на уши всю НХЛ»

Теги молодежная сборная России Рейнджерс НХЛ молодежный чемпионат мира Валерий Брагин Владимир Тарасенко Артемий Панарин Мика Зибанежад Матч ТВ Хоккей

Валерий Брагин надеется, что Артемий Панарин и Владимир Тарасенко станут огненной связкой. 

«Рейнджерс» выменяли Тарасенко у «Сент-Луиса». 

Под руководством Брагина оба форварда стали победителями МЧМ-2011 в составе молодежной сборной России. 

«Я думаю, этот обмен – удачный шаг. Дай бог, у них все сложится. Теоретически мы должны увидеть огненную связку: Тарасенко – наконечник копья, а Панарин – созидатель. Да, я в сборной России не всегда использовал их в одном звене. Так, в финале Володя у меня играл в первой тройке, а Тема – в четвертой. Но потому мы и победили!

А вот в «Рейнджерс», думаю, создадут тройку Панарин – Зибанежад – Тарасенко. Я помню Мику Зибанежада, он годом позже на МЧМ‑2012 в финале против сборной России играл. Так смотрю и вижу, что это должно быть одно из сильнейших звеньев НХЛ. Очень классная тройка! Она сможет поставить на уши всю лигу своей игрой.

И это очень хороший обмен, особенно для Вовки. Тут не только карьеру можно перезагрузить. Ты попадаешь в звено к хорошему другу, которого понимаешь с одного взгляда. Думаю, у них будет все отлично. Два форварда, которые находятся в самом соку.

Хочу передать привет ребятам. Володя и Тема, всегда вас поддерживаю. Пусть вас обходят стороной травмы. И я верю, что вы проведете потрясающий плей‑офф – как тогда, в 2011 году в Баффало», – сказал бывший главный тренер молодежки.

🔥Тарасенко и Панарин снова вместе – главный русский переход НХЛ! «Рейнджерс» получили снайпера за 3,75 млн

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KirGre
Ответ memphis
"сможет поставить на уши всю лигу" Может лет 5 назад так бы и было, но не сегодня.
Паста, Берж и Крыса вам привет передают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
waleri
Дай Бог, конечно! Но, за 12 лет оба не стали моложе, быстрее и энергичнее...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chubrja
Хоть в сборной и играли в разных звеньях, но победную шайбу в финале Панара забросил с передачи Тарасенко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ми Ша
Ждём. Лишь бы не тлели,а горели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homyakus
Ответ Александр Василич
Почему многие уверены что в звене с Панариным все сложится?? 12 лет прошло. Седня обязательно посмотрю.
Ну наверное, потому что очень хочется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Светлов
Ответ Александр Василич
Почему многие уверены что в звене с Панариным все сложится?? 12 лет прошло. Седня обязательно посмотрю.
да, посмотрим:) Они же за 12 лет поумнели по-хоккейному
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Василич
Почему многие уверены что в звене с Панариным все сложится?? 12 лет прошло. Седня обязательно посмотрю.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
memphis
"сможет поставить на уши всю лигу"

Может лет 5 назад так бы и было, но не сегодня.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hockeydad
Очень любопытно понаблюдать будет за Володей, классная история! Лишь бы здоровье не подвело!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий