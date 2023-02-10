Брагин о переходе Тарасенко в «Рейнджерс»: «Должны увидеть огненную связку с Панариным. Их тройка с Зибанежадом сможет поставить на уши всю НХЛ»

надеется, что и станут огненной связкой.

« » выменяли Тарасенко у «Сент-Луиса».

Под руководством Брагина оба форварда стали победителями МЧМ-2011 в составе молодежной сборной России.

«Я думаю, этот обмен – удачный шаг. Дай бог, у них все сложится. Теоретически мы должны увидеть огненную связку: Тарасенко – наконечник копья, а Панарин – созидатель. Да, я в сборной России не всегда использовал их в одном звене. Так, в финале Володя у меня играл в первой тройке, а Тема – в четвертой. Но потому мы и победили!

А вот в «Рейнджерс», думаю, создадут тройку Панарин – Зибанежад – Тарасенко. Я помню Мику Зибанежада, он годом позже на МЧМ‑2012 в финале против сборной России играл. Так смотрю и вижу, что это должно быть одно из сильнейших звеньев . Очень классная тройка! Она сможет поставить на уши всю лигу своей игрой.

И это очень хороший обмен, особенно для Вовки. Тут не только карьеру можно перезагрузить. Ты попадаешь в звено к хорошему другу, которого понимаешь с одного взгляда. Думаю, у них будет все отлично. Два форварда, которые находятся в самом соку.

Хочу передать привет ребятам. Володя и Тема, всегда вас поддерживаю. Пусть вас обходят стороной травмы. И я верю, что вы проведете потрясающий плей‑офф – как тогда, в 2011 году в Баффало», – сказал бывший главный тренер молодежки.

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