Маклюков о кризисе «Металлурга»: «Двигаемся в правильном направлении. Внутри команды чувствуется, что играем с другим отношением»

Теги Металлург Мг Дмитрий Рябыкин КХЛ кризис Григорий Дронов Алексей Маклюков Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Маклюков высказался о неудачных результатах «Металлурга».

– «Металлург» попал в игровой кризис. Победы чередовались с сериями поражений. Есть уверенность, что ситуация налаживается?

– Как Гриша Дронов сказал пару дней назад: будем на это надеяться. Уверенности пока что нет. Результат матча с «Витязем» тому подтверждение. Но думаю, мы двигаемся в правильном направлении.

– Вы можете объяснить, почему это направление правильное?

– Даже не знаю. Сейчас по сравнению с теми провальными матчами мы больше играем друг за друга, больше блокируем шайб, более дружные. С трибун этого, наверное, не видно, но внутри команды чувствуется, что сейчас играем с другим отношением.

– Как изменился тренировочный процесс после отставки Дмитрия Рябыкина?

– Мы относительно долго работали с Дмитрием Анатольевичем. Запомнили упражнения – что-то оставили, что-то делаем свое в зависимости от будущего соперника. В плане тренировочного процесса сильных изменений не было, – сказал защитник «Металлурга».

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