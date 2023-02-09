Воробьев про 4:5 с «Витязем»: «Каждая ошибка стоила «Металлургу» гола. Коростелев болеет – какой-то вирус то одного, то другого выкашивает у нас»

Теги Металлург Мг Витязь Илья Воробьев КХЛ Артем Земченок Никита Коростелев Хоккей

Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Витязя» (4:5 ОТ).

– Во втором периоде пропустили необязательные голы. В третьем наиграли больше, чем на один гол. Было много нереализованных моментов, не забили. В овертайме не перехватили, пропустили решающий гол.

– Почему не получилось сыграть надежно в обороне?

– Индивидуальные ошибки. Мы это разбирали – соперник набрасывает на пятак – но свои ошибки... Каждая стоила нам гола.

– Было много брака в передачах?

– После первого периода я сказал ребятам, да, что много передач в коньки идет.

– Почему Земченок не играл?

– У него небольшое повреждение. Коростелев болеет – температура через день. Какой-то вирус то одного, то другого выкашивает у нас, – сказал главный тренер «Металлурга».

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