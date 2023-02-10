Буцаев про 5:4 с «Металлургом»: «Добыли очко в овертайме. Соперник заставлял ошибаться, но и мы его тоже»
Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Металлургом» (5:4 ОТ).
«Интересный матч получился. Свою команду поздравляю с командной игрой и командной победой. Да, соперник заставлял ошибаться, но и мы его тоже. К сожалению, не смогли выиграть в основное время.
Но молодцы, что в овертайме сумели добыть это дополнительное очко. Повторюсь, что мы здорово сыграли как команда, ребята продемонстрировали характер и волю к победе. Опять же – достойный соперник.
Откуда берется такая большая результативность с грандами? Именно в таких матчах мы добыли не так много побед – с лидерами. Матч на матч не приходится. Каждую игру мы создаем немало квалифицированных, хороших моментов. В этот раз получилось их реализовать.
Когда выигрываешь, ты получаешь уверенность, а поражения приводят к переживаниям и мыслям. Мы на каждый матч настраиваемся здесь и сейчас – на соперника, на победу», – сказал главный тренер «Витязя».
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