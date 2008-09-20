Бобровский – лучший вратарь десятилетия в НХЛ по версии пользователей Sports.ru

Пользователи Sports.ru выбрали лучшего вратаря десятилетия в .

43% голосов набрал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, до нынешнего лета выступавший за .

23% участников опроса отдали голоса за вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флери, игравшего в составе до 2017 года.

На счету вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста 21% голосов. 5% считают, что лучшим является Пекка Ринне ( ).

8% проголосовавших выбрали вариант «кто-то другой».

Выбираем сборную десятилетия в НХЛ: Овечкин, Кросби, кто еще?