Реклама 18+
Реклама 18+

Бобровский – лучший вратарь десятилетия в НХЛ по версии пользователей Sports.ru

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Флорида Нэшвилл Коламбус Сергей Бобровский Марк-Андре Флери НХЛ Хенрик Лундквист Sports.ru Пекка Ринне Вегас Хоккей

Пользователи Sports.ru выбрали лучшего вратаря десятилетия в НХЛ.

43% голосов набрал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, до нынешнего лета выступавший за «Коламбус».

23% участников опроса отдали голоса за вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флери, игравшего в составе «Питтсбурга» до 2017 года.

На счету вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста 21% голосов. 5% считают, что лучшим является Пекка Ринне («Нэшвилл»).

8% проголосовавших выбрали вариант «кто-то другой». 

Выбираем сборную десятилетия в НХЛ: Овечкин, Кросби, кто еще?

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья