НХЛ. Бобровский, Набоков, Хабибулин, Брызгалов и Варламов вошли в топ-100 вратарей в истории по версии The Hockey News

Журнал The Hockey News опубликовал список 100 лучших голкиперов в истории НХЛ по версии издания.

В четверку вошли канадские вратари Терри Савчак (1-е место), Патрик Руа (2-е), Мартин Бродер (3-е), Жак Плант (4-е). Пятым стал чешский хоккеист .

В топ-100 также вошли пятеро россиян: Семен Варламов, , Илья Брызгалов, Николай Хабибулин и Евгений Набоков.

Сергей Бобровский ( ) занял 46-е место. На его счету 424 матча, 235 побед и 26 шатаутов. Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ «Везина Трофи» (2013, 2017). Он первый и единственный в истории российский голкипер, получивший эту награду.

(56-е место) сыграл 697 матчей НХЛ с 1999 по 2009 год и с 2011 по 2015 год. Он одержал 353 победы (59 шатаутов) в составе «Сан-Хосе», «Айлендерс» и «Тампы». В 2001 году получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ.

Николай Хабибулин (58-е место) играл в НХЛ с 1994 по 2014 год за «Виннипег», «Финикс», «Тампу», «Чикаго» и «Эдмонтон». В 2004 году вместе с «Тампой» он стал первым российским вратарем, выигравшим Кубок Стэнли. В общей сложности на его счету 799 матчей, 333 победы, 46 шатаутов.

(92-е место) играл с 2001 по 2015 год. На его счету 465 матчей в составе «Анахайма», «Финикса», «Филадельфии», «Эдмонтона» и «Миннесоты». Он одержал 221 победу, сделал 34 шатаута. В 2007 году голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Дакс».

Семен Варламов («Вашингтон», «Колорадо») занял 95-е место в рейтинге. Голкипер сыграл 424 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, одержав 204 победы (24 шатаута).