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    НХЛ. Бобровский, Набоков, Хабибулин, Брызгалов и Варламов вошли в топ-100 вратарей в истории по версии The Hockey News

    Теги Коламбус Колорадо Семен Варламов Сергей Бобровский Мартин Бродер Доминик Гашек Николай Хабибулин Илья Брызгалов Евгений Набоков НХЛ Патрик Руа Терри Савчак Жак Плант Хоккей

    Журнал The Hockey News опубликовал список 100 лучших голкиперов в истории НХЛ по версии издания.

    В четверку вошли канадские вратари Терри Савчак (1-е место), Патрик Руа (2-е), Мартин Бродер (3-е), Жак Плант (4-е). Пятым стал чешский хоккеист Доминик Гашек.

    В топ-100 также вошли пятеро россиян: Семен Варламов, Сергей Бобровский, Илья Брызгалов, Николай Хабибулин и Евгений Набоков.

    Сергей Бобровский («Коламбус») занял 46-е место. На его счету 424 матча, 235 побед и 26 шатаутов. Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ «Везина Трофи» (2013, 2017). Он первый и единственный в истории российский голкипер, получивший эту награду.

    Евгений Набоков (56-е место) сыграл 697 матчей НХЛ с 1999 по 2009 год и с 2011 по 2015 год. Он одержал 353 победы (59 шатаутов) в составе «Сан-Хосе», «Айлендерс» и «Тампы». В 2001 году получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ.

    Николай Хабибулин (58-е место) играл в НХЛ с 1994 по 2014 год за «Виннипег», «Финикс», «Тампу», «Чикаго» и «Эдмонтон». В 2004 году вместе с «Тампой» он стал первым российским вратарем, выигравшим Кубок Стэнли. В общей сложности на его счету 799 матчей, 333 победы, 46 шатаутов.

    Илья Брызгалов (92-е место) играл с 2001 по 2015 год. На его счету 465 матчей в составе «Анахайма», «Финикса», «Филадельфии», «Эдмонтона» и «Миннесоты». Он одержал 221 победу, сделал 34 шатаута. В 2007 году голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Дакс».

    Семен Варламов («Вашингтон», «Колорадо») занял 95-е место в рейтинге. Голкипер сыграл 424 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, одержав 204 победы (24 шатаута).

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