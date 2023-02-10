Гатиятулин о 4:3 с Минском: «После 3:0 «Трактор» чуть-чуть расслабился. Здорово, что забили 4-й гол в меньшинстве»

Главный тренер « » подвел итоги матча с минским « » (4:3).

«Понимали, в какой хоккей играет соперник. Ждали, что он активно будет действовать, и, в принципе, с самого начала так и было. Моментами мы неплохо играли, после 3:0 чуть-чуть расслабились и получили ненужное удаление, чем соперник воспользовался. Здорово, что забили четвертый гол в меньшинстве, хорошую контратаку провели.

Третий период сыграли по счету. Установка была контролировать шайбу, понимали, что соперник будет играть еще активнее. Где-то получалось, местами противник накрывал нас. Наш вратарь подчищал ошибки в обороне. Рады победе, важные два очка», – сказал .