КХЛ. «Авангард» против ЦСКА, СКА в гостях у «Автомобилиста», «Ак Барс» сыграет с «Амуром»
«Авангард» примет ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
СКА сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Ак Барс» встретится дома с «Амуром».
- Дата проведения
- 9 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 9 февраля, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 9 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 9 февраля, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 9 февраля, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 9 февраля, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 9 февраля, 19.30, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 9 февраля, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 9 февраля, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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