КХЛ. «Авангард» против ЦСКА, СКА в гостях у «Автомобилиста», «Ак Барс» сыграет с «Амуром»

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«Авангард» примет ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

СКА сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Ак Барс» встретится дома с «Амуром».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – ЦСКА
Дата проведения
9 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – СКА
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Витязь
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Куньлунь
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – Динамо Минск
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Амур
Дата проведения
9 февраля, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Адмирал
Дата проведения
9 февраля, 19.30, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Спартак
Дата проведения
9 февраля, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Торпедо
Дата проведения
9 февраля, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

3 комментария

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Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист. Удачи, счастья и добра. Да, рыбный день в четверг всегда, варить минтай теперь пора. P.S. В личных встречах как всегда, победу взять теперь пора ♥ :)!!!
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ildaron017
Ак Барсу и НХ побед в основное время 🙏🏻
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Ачиваков Марат
Убедительной победы Салавату Ю в основное время! Тимкину уверенной игры и начать забивать.
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