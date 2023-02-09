КХЛ. «Авангард» против ЦСКА, СКА в гостях у «Автомобилиста», «Ак Барс» сыграет с «Амуром»

«Авангард» примет в Фонбет Чемпионате КХЛ.

СКА сыграет в гостях с « », « » встретится дома с « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ