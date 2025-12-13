«Анахайм» вывел Достала из списка травмированных и отправил Бутееца в ECHL

«Анахайм» вывел вратаря Лукаша Достала из списка травмированных.

«Анахайм » вывел основного вратаря команды Лукаша Достала из списка травмированных и отправил Вячеслава Бутееца в клуб ECHL «Талса».

25-летний чех выбыл в конце ноября с травмой верхней части тела. Сообщалось, что он пропустит 2-3 недели.

В итоге он пропустил 9 матчей. На этом отрезке у «Дакс» травмировался еще один вратарь – Петр Мразек. В итоге клуб вызвал в основу двух голкиперов из системы – Вилле Хуссо и Вячеслава Бутееца .

23-летний россиянин успел дебютировать в НХЛ в матче с «Ютой» (0:7), пропустив 3 шайбы за период.

У Достала в текущем сезоне 11 побед в 17 играх при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,81.