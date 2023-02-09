Ротенберг о том, был ли хоккейный дьявол на стороне СКА: «Сама жизнь помогает тем, кто этого заслуживает»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Автомобилистом» (5:2).

– Сегодня играли 666 матч регулярного чемпионата в 66 регионе, и победная шайба стала шестой в сезоне для Захара Бардакова. Сегодня хоккейный дьявол был на стороне СКА?

– Магия цифр. Это интересно, но сама жизнь помогает тем, кто этого заслуживает. Сегодня наши ребята своей работой заслужили победу, – сказал главный тренер СКА.

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5 комментариев

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Хесус НаваС
Душу продали
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Михаил Барвинский
Жизнь!? 😆, пятаки убери у тебя и пускай жизнь помогает...
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9черное
Там Вова Тарасенко в Рейнджерс едет. Не до тебя, гениальный тренер
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Melnikov1968
Главное высосать из пальца какую-нибудь хрень.
+4
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Геннадий Тимченко
сама жизнь помогает Роману Роттенбергу👏👏👏
+6
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