Ротенберг о том, был ли хоккейный дьявол на стороне СКА: «Сама жизнь помогает тем, кто этого заслуживает»
Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Автомобилистом» (5:2).
– Сегодня играли 666 матч регулярного чемпионата в 66 регионе, и победная шайба стала шестой в сезоне для Захара Бардакова. Сегодня хоккейный дьявол был на стороне СКА?
– Магия цифр. Это интересно, но сама жизнь помогает тем, кто этого заслуживает. Сегодня наши ребята своей работой заслужили победу, – сказал главный тренер СКА.
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