Ротенберг о том, был ли хоккейный дьявол на стороне СКА: «Сама жизнь помогает тем, кто этого заслуживает»

прокомментировал победу СКА над « » (5:2).

– Сегодня играли 666 матч регулярного чемпионата в 66 регионе, и победная шайба стала шестой в сезоне для Захара Бардакова. Сегодня хоккейный дьявол был на стороне СКА?

– Магия цифр. Это интересно, но сама жизнь помогает тем, кто этого заслуживает. Сегодня наши ребята своей работой заслужили победу, – сказал главный тренер .