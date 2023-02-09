Козлов про 3:2 с «Куньлунем»: «Быстрые 2 гола сыграли с «Салаватом» злую шутку в 1-м периоде – мы начали придумывать лишнее и ошибаться»

прокомментировал победу над « » (3:2 ОТ).

«Непростой для нас матч получился. Быстрые два гола в первом периоде сыграли с нами злую шутку, повлияли так, что мы начали придумывать лишнее, допускать ошибки, чем и воспользовался «Куньлунь Ред Стар».

Плюс в том, что несмотря на тяжелый матч с нашей стороны, когда не все получалось, мы нашли возможность выиграть и взять очень важные два очка.

Почему не вызываем из «Тороса»? Мы следим за ним. Даня – молодец! Хорошо сейчас там играет, становится лидером команды, набирает очки. Для «Тороса» сейчас важные четыре матча, а для Аймурзина хороший шанс вывести команду с хорошего места в плей-офф.

Какие прогнозы по ? Вчера он сделал рентген, который мы отослали доктору, который должен сделать заключение: зажила у него травма или нет. И уже от этого будем принимать решение, когда его вводить в основную группу для тренировочного процесса. Пока он тренируется по своей программе», – сказал главный тренер « ».