Науменков считает Москву одним из лучших городов мира: «Люди торопятся, вообще все. Иногда понимаю, почему в регионах не все любят москвичей»

ответил на вопрос, является ли Москва одним из лучших городов в мире.

– Что вообще нравится в Уфе и Башкирии москвичу?

– Наследие, как республика живет, какие у нее ценности. Все равно люди с республики другие, нежели москвичи. В Москве люди жизнь по-другому видят вообще.

Здесь меня поразило, что я иногда сидел с ребятами где-то, обедал. И люди подходят максимально вообще открыто. Ну и, понятное дело, что здесь вообще все близко, без пробок.

Если это называть пробками, то это не они. Замечательная природа, которую надо продолжать ценить. Еще, мы ездили на озера, водопады. Мне все это очень сильно понравилось.

– Как в Москве люди видят жизнь? Деньги, успешный успех, претенциозность?

– Нет, конечно. В плане того, что город живет совершенно по-другому. Там люди постоянно торопятся, вообще все.

Там сколько людей живет? 12 миллионов официально, а так и все 20 миллионов. Плюс люди с Подмосковья едут, там все носятся вообще. Тебе, чтобы успокоиться, вообще лучше не выходить на улицу. Ритм жизни совсем другой.

– При этом уровень жизни и обустройства города тоже высокий. Вы были в разных городах и столицах мира. Можете назвать Москву лучшим или одним из лучших городов мира? Я лично каждый раз удивляюсь, когда приезжаю.

– Это сто процентов. Я сам не понимаю – как? Я, когда еще жил в Москве, до всего этого и никуда еще не уехал – все что надо было. Любые возможности, в которых ты можешь себя реализовать.

Или тебе могут предоставить любые услуги или товары. Вообще все есть, все работает всегда. Дворники, муниципальные службы – все. Там все на виду и всегда все делается.

Я просто вот был в Италии. И там я мог прийти днем купить что-то поесть, а мне говорят: «Извините, у нас фиеста, мы не работаем». И в аптеке, главное то же самое. Я говорю: «Как закрыто то? Мне надо». Нет. Люди по-другому вообще устроены.

– Какой вы москвич? Есть вообще какой-то типаж классический?

– Стереотипный москвич… На самом деле, я тоже таких встречаю иногда и понимаю, почему в регионах не все любят москвичей. Иногда такие попадаются. Но описать типичного москвича не знаю как. Тот, который торопится везде.

– Дальний Восток – это другая немного жизнь и другая Россия?

– Другая. Начиная от местности. Вот я все время жил в Москве, а прилетел во Владивосток – там везде горы. Вот вообще везде. Но это как мне показалось.

Ветра очень сильные. Климат другой. В плане того, что зимой жестче. Если там ветра начинают дуть, то, мне кажется, там невозможно ходить, тебя сдувает.

Но я полюбил этот город, в нем есть своя замечательная аура. Прекрасный залив, много морепродуктов.

Я обожаю рыбу, мой рацион практически полностью из нее состоит. И для меня был кайф, что ее там много, она супервкусная, свежая и недорогая, – сказал защитник « », ранее игравший в ЦСКА.