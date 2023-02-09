Ротенберг о Гусеве: «Физподготовка – фундамент СКА, мы лучшая команда КХЛ по 3-му периоду. Важно, чтобы каждый игрок был приведен к общему знаменателю»

Теги СКА КХЛ Никита Гусев Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался об индивидуальной подготовке форварда Никиты Гусева.

Тренер СКА дал комментарий после победы над «Автомобилистом» (5:2).

«Индивидуальная подготовка Гусева? Он пропустил две предсезонки, а физическая подготовка – это наш фундамент, за счет ее мы можем взвинтить темп, мы лучшая команда лиги по третьему периоду.

Важно, чтобы каждый игрок был приведен к общему знаменателю, у нас проходит сбор в Петербурге, где работает много игроков нашей системы.

Важно, чтобы каждый игрок к плей-офф подходил лучшей версией самого себя. Продолжаем работать в этом направлении», – сказал Ротенберг.

Гусев выведен из состава СКА на две недели. Ротенберг говорит, что надо подтянуть физику, журналисты намекают на конфликт  

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3 комментария

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ЧакЧак
ему как с гуся вода
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HockeyMan
Гусев кажды матч делал результат. Сейчас доиграетесь и парень потухнет. Кто будет в этом виноват?
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Bashibuzuck
Совсем затроллили мужика, слово "система" всего один раз сказал😁
+1
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