Ротенберг о Гусеве: «Физподготовка – фундамент СКА, мы лучшая команда КХЛ по 3-му периоду. Важно, чтобы каждый игрок был приведен к общему знаменателю»

высказался об индивидуальной подготовке форварда .

Тренер СКА дал комментарий после победы над «Автомобилистом» (5:2).

«Индивидуальная подготовка Гусева? Он пропустил две предсезонки, а физическая подготовка – это наш фундамент, за счет ее мы можем взвинтить темп, мы лучшая команда лиги по третьему периоду.

Важно, чтобы каждый игрок был приведен к общему знаменателю, у нас проходит сбор в Петербурге, где работает много игроков нашей системы.

Важно, чтобы каждый игрок к плей-офф подходил лучшей версией самого себя. Продолжаем работать в этом направлении», – сказал Ротенберг.

Гусев выведен из состава СКА на две недели. Ротенберг говорит, что надо подтянуть физику, журналисты намекают на конфликт