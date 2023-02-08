Гусев пропустит как минимум еще три матча СКА. Хоккеист тренируется по индивидуальной программе

Теги СКА КХЛ Никита Гусев Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Гусев пропустит еще три матча СКА.

Хоккеист находится в Санкт-Петербурге и готовится по индивидуальной программе в «Хоккейном городе» вместе с молодыми игроками клубной системы.

Нападающий не принял участие в трех последних играх питерской команды. Также он пропустит еще три следующих встречи, которые СКА проведет на выезде против «Автомобилиста», «Авангарда» и «Барыса».

Ожидается, что Гусев вернется в основной состав 16 февраля в матче против «Сибири».

Форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Шевченко о том, что Гусев не играет за СКА: «Слышал, что Никита не сосредоточен на игре. Важнее, что происходит после матча»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pitts
Ответ Кеша
Два поста про Гусева и никто не раскрывает причины отсутствия в команде . Нарушает режим ? Ну так и скажите . Чего тянуть слона за хобот . А люди здесь разные версии предполагают . В том числе и я . Хотя на трибуне во время матчей он присутствовал.
Под капельницей?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Честно говоря в последних 2х матчах его практически не было видно на поле.для профессионала это непростительно.свои обиды пускай держит при себе,а на площадке надо играть.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Два поста про Гусева и никто не раскрывает причины отсутствия в команде . Нарушает режим ? Ну так и скажите . Чего тянуть слона за хобот . А люди здесь разные версии предполагают . В том числе и я . Хотя на трибуне во время матчей он присутствовал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitalio17
А 42 очка в 33 играх ни о чем не говорит! Какая странная ситуация снова в СКА
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ну и хорошо
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий