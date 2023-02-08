Гусев пропустит как минимум еще три матча СКА. Хоккеист тренируется по индивидуальной программе

пропустит еще три матча СКА.

Хоккеист находится в Санкт-Петербурге и готовится по индивидуальной программе в «Хоккейном городе» вместе с молодыми игроками клубной системы.

Нападающий не принял участие в трех последних играх питерской команды. Также он пропустит еще три следующих встречи, которые СКА проведет на выезде против «Автомобилиста», «Авангарда» и «Барыса».

Ожидается, что Гусев вернется в основной состав 16 февраля в матче против «Сибири».

Форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах Фонбет чемпионата .

Шевченко о том, что Гусев не играет за СКА: «Слышал, что Никита не сосредоточен на игре. Важнее, что происходит после матча»