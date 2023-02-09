Ротенберг поздравил Курдина с 64-летием: «Самый известный детский тренер в России. Он дал путевку в большой хоккей Кучерову, Ожиганову, Гусеву, Хуснутдинову»

поздравил с днем рождения.

«Сегодня исполняется 64 года замечательному тренеру Геннадию Геннадьевичу Курдину.

Много лет назад он выбрал для себя сложный и одновременно почетный вид тренерской работы – воспитание юных хоккеистов. Детского тренера редко знает в лицо широкий круг болельщиков. О них нечасто пишут в прессе и редко берут интервью. Но без этих специалистов у нашего хоккея просто не было бы будущего. Я с огромным уважением и благодарностью отношусь к коллегам, выбравшим путь работы с детьми.

Геннадий Геннадьевич Курдин – самый известный детский тренер в России. Этого статуса он добился благодаря своему кропотливому труду. Очень рад, что и сейчас он продолжает готовить хоккеистов в школе Красная Машина Юниор, чьи филиалы открываются по всей стране.

Курдин дал путевку в большой хоккей множеству отличных игроков – , Игорю Ожиганову, , Марату Хуснутдинову, и это только самые известные имена. Его воспитанники помогли сборной России выиграть Олимпийские игры, принесли множество побед своим клубам и установили немало личных рекордов.

Каждый из учеников Курдина знает, что его карьера сложилась в том числе и благодаря тренеру, который воспитывал их в детстве.

Уважаемый Геннадий Геннадьевич! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в вашем нелегком труде! Спасибо вам большое за победы нашего хоккея!» – написал главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.