Ротенберг поздравил Курдина с 64-летием: «Самый известный детский тренер в России. Он дал путевку в большой хоккей Кучерову, Ожиганову, Гусеву, Хуснутдинову»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Никита Гусев Никита Кучеров Игорь Ожиганов Роман Ротенберг детский хоккей Марат Хуснутдинов Геннадий Курдин Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Геннадия Курдина с днем рождения.

«Сегодня исполняется 64 года замечательному тренеру Геннадию Геннадьевичу Курдину.

Много лет назад он выбрал для себя сложный и одновременно почетный вид тренерской работы – воспитание юных хоккеистов. Детского тренера редко знает в лицо широкий круг болельщиков. О них нечасто пишут в прессе и редко берут интервью. Но без этих специалистов у нашего хоккея просто не было бы будущего. Я с огромным уважением и благодарностью отношусь к коллегам, выбравшим путь работы с детьми.

Геннадий Геннадьевич Курдин – самый известный детский тренер в России. Этого статуса он добился благодаря своему кропотливому труду. Очень рад, что и сейчас он продолжает готовить хоккеистов в школе Красная Машина Юниор, чьи филиалы открываются по всей стране.

Курдин дал путевку в большой хоккей множеству отличных игроков – Никите Кучерову, Игорю Ожиганову, Никите Гусеву, Марату Хуснутдинову, и это только самые известные имена. Его воспитанники помогли сборной России выиграть Олимпийские игры, принесли множество побед своим клубам и установили немало личных рекордов.

Каждый из учеников Курдина знает, что его карьера сложилась в том числе и благодаря тренеру, который воспитывал их в детстве.

Уважаемый Геннадий Геннадьевич! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в вашем нелегком труде! Спасибо вам большое за победы нашего хоккея!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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1 комментарий

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Кеша
Геннадию Геннадьевичу почет , уважение , сил и здоровья ! Вот каким людям надо давать ордена за заслуги перед Отечеством .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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