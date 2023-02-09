Форвард «Сент-Луиса» Торопченко: «У Бучневича значительный прогресс. В него поверили, и он по-настоящему раскрылся»

высказался о прогрессе Павла Бучневича.

– Что можешь сказать по поводу прогресса Павла Бучневича?

– Прогресс очень значительный. Паша много играет, в него поверили, и вот он по-настоящему раскрылся. Показывает классный результат. Он отличный парень. Часто общаемся с ним. Даже в выходные дни можем куда-нибудь сходить. Новый год все вместе отмечали у Володи дома.

– «Рейнджерс» должны жалеть, что отпустили такого игрока.

– Думаю, да, – сказал российский нападающий « ».