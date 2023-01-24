«Сент-Луис» вывел Тарасенко из списка травмированных и поместил туда Бучневича

выведен из списка травмированных .

Российский нападающий сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Тарасенко пропустил 10 игр подряд из-за травмы руки. В 34 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на его счету 29 (10+19) очков при полезности «минус 13».

Также «Блюз» поместили форварда Павла Бучневича в список травмированных после операции по устранению инфекции в голеностопе в месте ушиба, полученного ранее в этом сезоне.

Состояние российского хоккеиста вновь оценят после Матча звезд .

Бучневич набрал 38 (15+23) очков в 38 матчах регулярного чемпионата.