«Сент-Луис» вывел Тарасенко из списка травмированных и поместил туда Бучневича
Владимир Тарасенко выведен из списка травмированных «Сент-Луиса».
Российский нападающий сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
Тарасенко пропустил 10 игр подряд из-за травмы руки. В 34 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на его счету 29 (10+19) очков при полезности «минус 13».
Также «Блюз» поместили форварда Павла Бучневича в список травмированных после операции по устранению инфекции в голеностопе в месте ушиба, полученного ранее в этом сезоне.
Состояние российского хоккеиста вновь оценят после Матча звезд НХЛ.
Бучневич набрал 38 (15+23) очков в 38 матчах регулярного чемпионата.
1 комментарий