«Сент-Луис» вывел Тарасенко из списка травмированных и поместил туда Бучневича

Теги травмы Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Павел Бучневич Хоккей

Владимир Тарасенко выведен из списка травмированных «Сент-Луиса».

Российский нападающий сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Тарасенко пропустил 10 игр подряд из-за травмы руки. В 34 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на его счету 29 (10+19) очков при полезности «минус 13».

Также «Блюз» поместили форварда Павла Бучневича в список травмированных после операции по устранению инфекции в голеностопе в месте ушиба, полученного ранее в этом сезоне.

Состояние российского хоккеиста вновь оценят после Матча звезд НХЛ.

Бучневич набрал 38 (15+23) очков в 38 матчах регулярного чемпионата.

1 комментарий

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Поговорим о разном
Вот какие разные две новости. Одна хорошая, а другая плохая. За Володю очень рада и желаю ему здоровья дальше и очков побольше набрать. А Павлу скорейшего выздоровления и возвращения в игру. Переживаю за наших ребят и желаю им всего доброго. Хоккеисты то они хорошие. И люди тоже наверное. Плохого о них не слышала. Поэтому здоровья им побольше. И успехов спортивных.
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