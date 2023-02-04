Рябыкин об отставке из «Металлурга»: «Какие могут быть обиды? Я никогда не обижаюсь. Такова судьба тренера»

прокомментировал свою отставку из « ».

«Руководство «Металлурга» пришло в тренерскую и объявило мне об отставке. Сказали, что наше сотрудничество завершено.

Тех ребят, кого успел увидеть, – с теми попрощался, просто команда позже собралась. С теми, кого не увидел, не прощался.

В ближайшее время возвращаюсь в Москву. Какие тут могут быть обиды? Принято такое решение. Я никогда не обижаюсь. Такова судьба тренера», – сказал Рябыкин.