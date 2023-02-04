Рябыкин об отставке из «Металлурга»: «Какие могут быть обиды? Я никогда не обижаюсь. Такова судьба тренера»

Теги Металлург Мг Дмитрий Рябыкин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Дмитрий Рябыкин прокомментировал свою отставку из «Металлурга».

«Руководство «Металлурга» пришло в тренерскую и объявило мне об отставке. Сказали, что наше сотрудничество завершено.

Тех ребят, кого успел увидеть, – с теми попрощался, просто команда позже собралась. С теми, кого не увидел, не прощался.

В ближайшее время возвращаюсь в Москву. Какие тут могут быть обиды? Принято такое решение. Я никогда не обижаюсь. Такова судьба тренера», – сказал Рябыкин.

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5 комментариев

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Огюст
Рябыкин, сразу было очень удивительно от того, за чем Металлурги тебя брали к себе после твоей провальной работы в Авангарде ?! Металлург тогда стабильно побеждал -был лидером Востока ,пришёл ты и посыпались поражения от команды ,как и у Авангарда ,когда ты им "рулил " ! Если игрок не плохо играл в хоккей .то это не значит ,что ему нужно обязательно стать тренером - это не так ,что ты и доказал работая в двух сильных командах !
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Киномикс
они думают что Рябыкин виноват, а губастый воробей ангел?))) кстати, почему его ещё не уволили))
+1
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+1
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Brazil Barys
Следующий на выход Скабелка.
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kopl.roma
Наверно Рябыкин установил рекорд по отставкам.
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Ыжык
Зря от предложения Крылова отказался. Тренера бы наняли по развитию речи и в ВХЛ отправили. Оттуда бы и начал расти.
+2
0
+2
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