Роман Ротенберг: «15 лет назад не мог представить, что стану тренером. Я бы этим не занимался, если бы не видел, что могу помочь СКА и Петербургу»

высказался о своей тренерской карьере.

«Можно сказать, что я вернулся к истокам. Я много играл в детстве, проводил все свободное время на катке, играл за разные команды.

В принципе, планировал карьеру хоккеиста, но мама была категорически против – она видела в этом много рисков. Потом еще в команде ребята получили серьезные травмы...

Поэтому, получив образование, я работал над популяризацией хоккея. Но когда мне выпала возможность работать именно с клубом – это было интереснее. Из одного клуба можно сделать хороший пример для всех.

Пятнадцать лет назад я не мог представить, что стану тренером, но если есть возможность развиваться – надо этим пользоваться. Здесь все взаимосвязано – чтобы добиваться результата, надо понимать, как работает маркетинговая служба, инфраструктура, хоккейная вертикаль, клуба. Свой опыт я сейчас применяю ежедневно в работе.

Если бы я не видел, что могу помочь команде, городу, я бы этим не занимался. Но я вижу, что вместе мы можем добиться серьезных результатов», – сказал главный тренер СКА.