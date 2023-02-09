Роман Ротенберг: «15 лет назад не мог представить, что стану тренером. Я бы этим не занимался, если бы не видел, что могу помочь СКА и Петербургу»
Роман Ротенберг высказался о своей тренерской карьере.
«Можно сказать, что я вернулся к истокам. Я много играл в детстве, проводил все свободное время на катке, играл за разные команды.
В принципе, планировал карьеру хоккеиста, но мама была категорически против – она видела в этом много рисков. Потом еще в команде ребята получили серьезные травмы...
Поэтому, получив образование, я работал над популяризацией хоккея. Но когда мне выпала возможность работать именно с клубом – это было интереснее. Из одного клуба можно сделать хороший пример для всех.
Пятнадцать лет назад я не мог представить, что стану тренером, но если есть возможность развиваться – надо этим пользоваться. Здесь все взаимосвязано – чтобы добиваться результата, надо понимать, как работает маркетинговая служба, инфраструктура, хоккейная вертикаль, клуба. Свой опыт я сейчас применяю ежедневно в работе.
Если бы я не видел, что могу помочь команде, городу, я бы этим не занимался. Но я вижу, что вместе мы можем добиться серьезных результатов», – сказал главный тренер СКА.
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— Это было давно. Иду я по улице и вижу: валяется грязная шайба. Я ее помыл, продал, а на вырученные деньги купил две шайбы. Их тоже продал, и купил уже четыре шайбы. А потом умер мой дедушка-миллионер и завещал мне свои миллионы. Так я и стал главным тренером.