Роман Ротенберг: «15 лет назад не мог представить, что стану тренером. Я бы этим не занимался, если бы не видел, что могу помочь СКА и Петербургу»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о своей тренерской карьере.

«Можно сказать, что я вернулся к истокам. Я много играл в детстве, проводил все свободное время на катке, играл за разные команды.

В принципе, планировал карьеру хоккеиста, но мама была категорически против – она видела в этом много рисков. Потом еще в команде ребята получили серьезные травмы...

Поэтому, получив образование, я работал над популяризацией хоккея. Но когда мне выпала возможность работать именно с клубом – это было интереснее. Из одного клуба можно сделать хороший пример для всех.

Пятнадцать лет назад я не мог представить, что стану тренером, но если есть возможность развиваться – надо этим пользоваться. Здесь все взаимосвязано – чтобы добиваться результата, надо понимать, как работает маркетинговая служба, инфраструктура, хоккейная вертикаль, клуба. Свой опыт я сейчас применяю ежедневно в работе.

Если бы я не видел, что могу помочь команде, городу, я бы этим не занимался. Но я вижу, что вместе мы можем добиться серьезных результатов», – сказал главный тренер СКА. 

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32 комментария

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Мишаня Кашников
Ответ Дмитрий Шеховцов
Не оскорбляйте человека, удалите это
стрелку ему забей
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Беспонтий пилат
лучше бы ты больным детям помог
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Он саМый
Ответ mikhuil
15 лет назад Пу не был таким офигевшим просто...
В 2008 году? Ты заблуждаешься
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Он саМый
Тебя папа убедил, что ты будешь полезен?
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Дмитрий Шеховцов
Ответ ZaharPetrovicUralez
Если б не бабульки семейные даже близко не было б такого "тренера"
О чём вы?
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Дмитрий Шеховцов
Ответ Бычара не краснодарский
Пошёл ты #####!
Не оскорбляйте человека, удалите это
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-4
-4
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Melnikov1968
Так все гладко, витиевато:играл во многих командах. В каких конкретно? Назови имена игроков с кем играл?Не важно, стали они и известными или нет. Мир хоккея настолько тесен, что через 2-3 рукопожатия все станет ясно. Сколько уже можно ездить людям по ушам? Получил образование хоккейной-отлично. Стал тренером-тоже хорошо. Но в хоккее тебя уважают исключительно лизоблюды.
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Серый
Ответ дикийоскар
15 лет спустя тоже много интересного случится в твоей жизни, Ром.
Намного раньше, думаю
+1
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Артём Дзюба
Так ты и не стал тренером. Ты просто богатый дурачок, который играет в хоккей менеджер, но живыми людьми. Скупаешь все и вся, раскидываешь по арендам и дублям без какой-либо системы и мысли. От тебя вреда в разы больше, чем пользы.
Мажор, возомнивший себя Тихоновым
+4
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mikhuil
Ответ дикийоскар
15 лет спустя тоже много интересного случится в твоей жизни, Ром.
А он гражданин Финляндии, туда просто свалит и всё
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mikhuil
15 лет назад Пу не был таким офигевшим просто...
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tamtamtamtamov
Мессия!
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ivica_sprut
ааааааааааа!
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LeSang
Борис Ротенберг, отец Романа: "Даже представить не мог, что занятия дзюдо так развивают мозг, что как только твой спарринг-кореш становится президентом, то ты сразу становишься очень успешным и богатым бизнесменом, а твой сынулька, после просмотра матчей НХЛ с пивасиком, сразу становится хоккейным Йозе Марино и главным тренером СКА.
+5
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Арни Терминатор
В отличие от Знарка ты молодец,держишь марку.
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-2
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Анатолий Антонов
Сказочный... Б! Неужели он сам в это верит? А если нет, типа на публику, то за кого он всех остальных держит? Верх цинизма, наглости и безнаказанности.
+6
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El Fenomeno 9️⃣
15 лет назад Зогитавай было 5 годиков, Рома🤫
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lightrip
— Расскажите, как вы стали главным тренером?
— Это было давно. Иду я по улице и вижу: валяется грязная шайба. Я ее помыл, продал, а на вырученные деньги купил две шайбы. Их тоже продал, и купил уже четыре шайбы. А потом умер мой дедушка-миллионер и завещал мне свои миллионы. Так я и стал главным тренером.
+7
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Олег Кузнецов
Ответ Бычара не краснодарский
Пошёл ты #####!
Ротенберг младший "помогает" хоккею, а Ротенберг старший "помогает" дальнобойщикам, собирает с них феодальную плату за проезд по землям сюзерена.)
+15
-1
+14
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37old
Перечитывает, наверное, свои интервью. Торопись, дурень, не ровен час папина крыша накроется медным тазом...и ты с ней.
+6
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Morjak Papai
Будущий член зала хоккейной славы.
+1
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Всё знаю
Ну 15 лет назад ты ещё не просмотрел более 800 матчей)))
+3
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Вячеслав Пустохин
А когда он успел стать Тренером, а не папинкиным сынком?
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дикийоскар
15 лет спустя тоже много интересного случится в твоей жизни, Ром.
+10
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Rialto
Мы тоже
+5
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