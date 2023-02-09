Торопченко о жизни в США: «В Техасе люди заходили в магазин даже с мачете. В Сент-Луисе не видел, чтобы кто-то с оружием ходил»

Теги Сент-Луис НХЛ Спорт-Экспресс Алексей Торопченко Хоккей

Алексей Торопченко поделился впечатлениями от жизни в США.

– Как тебе в целом город Сент-Луис?

– Уже давно привык к нему. Хватает мест, куда можно сходить. Аквариум, зоопарк, хорошие рестораны. Это обычный американский город. Ничего сверхъестественного.

Хотя, конечно, здесь есть пара районов, куда лучше вообще не соваться, но нам это не мешает. Мы живем в Клейтоне, и это отличный район с хорошими жилыми комплексами.

В целом здесь все спокойно. Даже в даунтауне Сент-Луиса я не видел, чтобы кто-то с оружием, например, ходил. Это больше про Техас. Когда я в Сан-Антонио играл, чего только не наблюдал. Люди заходили в магазин даже с мачете.

– Некоторые игроки крутят носом и хотят играть в командах только из больших городов: Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Майами. Как ты относишься к такому подходу?

– Для меня нет особой разницы. Не место красит человека, а он его. Да и выбирать не всегда приходится. Мегаполисы, конечно, могут отвлекать, но все зависит от человека и его приоритетов. Что для него важнее – тусовки или хоккей. Я же больше нацелен на успешную карьеру, – сказал нападающий «Сент-Луиса».

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2 комментария

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P.S. 49
Ответ Кеша
Красота ! Свобода ! Оплот демократии! Захотел и отрубил руку мачете , за то что на тебя не так посмотрели . А захотел вальнул из ружья пятерых . Вот такой Мир нам хотят Каспаров , Касьянов , Гозман. А мы дураки не хотим . Оставайтесь там подольше .
Боты захватили спортс.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Красота ! Свобода ! Оплот демократии! Захотел и отрубил руку мачете , за то что на тебя не так посмотрели . А захотел вальнул из ружья пятерых . Вот такой Мир нам хотят Каспаров , Касьянов , Гозман. А мы дураки не хотим . Оставайтесь там подольше .
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-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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