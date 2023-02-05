Хоккеисты НХЛ назвали Нью-Йорк любимым выездным городом. Лос-Анджелес получил столько же голосов, сколько Аризона
Хоккеистам НХЛ нравится приезжать в Нью-Йорк.
Игроки лиги приняли участие в опросе и ответили на вопрос о том, какой город является их любимым, когда команда находится в поездке.
Наибольшей популярностью пользуется Нью-Йорк – за этот город свой голос отдали шесть хоккеистов.
Рейтинг выглядит следующим образом:
Нью-Йорк: 6 голосов;
Флорида: 4;
Лас-Вегас: 4;
Даллас: 2;
Чикаго: 1;
Ванкувер: 1;
Монреаль: 1;
Лос-Анджелес: 1;
Аризона: 1.
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