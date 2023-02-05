Хоккеисты НХЛ назвали Нью-Йорк любимым выездным городом. Лос-Анджелес получил столько же голосов, сколько Аризона

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Хоккеистам НХЛ нравится приезжать в Нью-Йорк.

Игроки лиги приняли участие в опросе и ответили на вопрос о том, какой город является их любимым, когда команда находится в поездке.

Наибольшей популярностью пользуется Нью-Йорк – за этот город свой голос отдали шесть хоккеистов.

Рейтинг выглядит следующим образом:

Нью-Йорк: 6 голосов;

Флорида: 4;

Лас-Вегас: 4;

Даллас: 2;

Чикаго: 1;

Ванкувер: 1;

Монреаль: 1;

Лос-Анджелес: 1;

Аризона: 1.

9 комментариев

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Шлёма Презерман
судя по всему, 6 из 21 проголосовавшего. Из 800+ игроков, принявших участие в этом сезоне. Очень презентативная выборка, ничего не скажешь.
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Xtasy
Майами, Даллас и Вашингтон – вот реально топ. Нью-Йорк – так себе, кто за него голосовал – непонятно.
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oberkorn
Ну не виннипег же. Болелы джетс, без обид, но там реально дубак
0
-1
-1
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Denverec
Флорида разве город?
0
-1
-1
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Why always me?!
Ещё расписание так составляется, особенно для западных команд, что выездные матчи против Рейнджерс и Айлендерс идут следом. Так что можно зависнуть на пару дней хотя бы.
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Теннисный абсолют
Ответ Олег Мохов
Это он не были еще в авдеевке,макеевке.
и в ледовом дворце в Северодонецке ))
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Франк Небо
Ответ Олег Мохов
Это он не были еще в авдеевке,макеевке.
Тебе совсем нечем заняться?
+4
-1
+3
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Олег Мохов
Это он не были еще в авдеевке,макеевке.
0
-6
-6
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Алексей Кузьмичев
В какой город нравится приезжать - Флорида))
+1
0
+1
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