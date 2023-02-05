Хоккеисты НХЛ назвали Нью-Йорк любимым выездным городом. Лос-Анджелес получил столько же голосов, сколько Аризона

Хоккеистам НХЛ нравится приезжать в Нью-Йорк.

Игроки лиги приняли участие в опросе и ответили на вопрос о том, какой город является их любимым, когда команда находится в поездке.

Наибольшей популярностью пользуется Нью-Йорк – за этот город свой голос отдали шесть хоккеистов.

Рейтинг выглядит следующим образом:

Нью-Йорк: 6 голосов;

Флорида: 4;

Лас-Вегас: 4;

Даллас: 2;

Чикаго: 1;

Ванкувер: 1;

Монреаль: 1;

Лос-Анджелес: 1;

Аризона: 1.