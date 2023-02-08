Тарасенко был бы рад обмену в «Рейнджерс»
Владимиру Тарасенко интересно продолжить карьеру в клубе из Нью-Йорка.
31-летний нападающий был бы рад, если бы «Сент-Луис» обменял его в «Рейнджерс», об этом сообщает The Athletic.
Ранее стало известно, что к российскому форварду интерес также проявляет «Нью-Джерси».
Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
Форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:30.
В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.
8 комментариев