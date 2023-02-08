Тарасенко был бы рад обмену в «Рейнджерс»

интересно продолжить карьеру в клубе из Нью-Йорка.

31-летний нападающий был бы рад, если бы « » обменял его в « », об этом сообщает The Athletic.

Ранее стало известно, что к российскому форварду интерес также проявляет «Нью-Джерси».

Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 17:30.

В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.