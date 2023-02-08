Тарасенко был бы рад обмену в «Рейнджерс»

Теги возможные переходы Рейнджерс Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимиру Тарасенко интересно продолжить карьеру в клубе из Нью-Йорка.

31-летний нападающий был бы рад, если бы «Сент-Луис» обменял его в «Рейнджерс», об этом сообщает The Athletic.

Ранее стало известно, что к российскому форварду интерес также проявляет «Нью-Джерси».

Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 17:30.

В «Рейнджерс» выступают три россиянина – Игорь Шестеркин, Артемий Панарин и Виталий Кравцов.

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8 комментариев

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антон смирнов
Ответ Nik Khokhlov
Кого тогда в центр, чтоб за них сзади отрабатывал?
Трочек может и туда и сюда играть, да и Зиба не плох в этом компонент.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Было бы здорово
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
newyork13
Крута! Я б на это посмотрел
+1
0
+1
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newyork13
Ответ Nik Khokhlov
Кого тогда в центр, чтоб за них сзади отрабатывал?
Есть уже Трочек, и лучше не найдёшь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борец на диване
Ответ Nik Khokhlov
Кого тогда в центр, чтоб за них сзади отрабатывал?
Шестеркина хватит
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nik Khokhlov
Ответ Борец на диване
В атаке идеально под Коркинца
Кого тогда в центр, чтоб за них сзади отрабатывал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pitts
Да и я бы тоже, чивоуштам
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борец на диване
В атаке идеально под Коркинца
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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