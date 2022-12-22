«Эдмонтон» интересуется защитником «Коламбуса» Гавриковым

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Российский защитник «Коламбуса» может перейти в «Эдмонтон».

27-летний Владислав Гавриков входит в сферу интересов «Ойлерс», которые хотят укрепить свою оборонительную линию.

Контракт российского хоккеиста с зарплатой 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. После его окончания он может стать неограниченно свободным агентом.

Гавриков набрал 9 (2+7) очков при полезности «минус 3» в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 22:36.

Напомним, что ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Лос-Анджелеса».

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