«Эдмонтон» интересуется защитником «Коламбуса» Гавриковым
Российский защитник «Коламбуса» может перейти в «Эдмонтон».
27-летний Владислав Гавриков входит в сферу интересов «Ойлерс», которые хотят укрепить свою оборонительную линию.
Контракт российского хоккеиста с зарплатой 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. После его окончания он может стать неограниченно свободным агентом.
Гавриков набрал 9 (2+7) очков при полезности «минус 3» в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 22:36.
Напомним, что ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Лос-Анджелеса».
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