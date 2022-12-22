«Эдмонтон» интересуется защитником «Коламбуса» Гавриковым

Российский защитник « » может перейти в « ».

27-летний входит в сферу интересов «Ойлерс», которые хотят укрепить свою оборонительную линию.

Контракт российского хоккеиста с зарплатой 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. После его окончания он может стать неограниченно свободным агентом.

Гавриков набрал 9 (2+7) очков при полезности «минус 3» в 32 матчах регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 22:36.

Напомним, что ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Лос-Анджелеса».